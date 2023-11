El capitán del Deportivo Táchira, Maurice Cova, expresó su emoción y agradecimiento después de que su equipo se coronara campeón del Futve y obtuviera su décima estrella. En sus declaraciones, Cova destacó el esfuerzo colectivo y el apoyo incondicional de la afición.

“Estoy muy emocionado y agradecido con Dios y con esta afición por su apoyo. Cada uno de nosotros dejó el ‘yo’ por el ‘nosotros’ y ese esfuerzo se reflejó en la cancha. Todo el equipo se esforzó por ser campeones y lo logramos”, afirmó el mediocampista.

Cova también resaltó el invicto de 29 partidos con el que el Deportivo Táchira cerró la temporada. “Hemos logrado romper este récord. No ha sido fácil, ya que en cada partido la exigencia de la gente y del cuerpo técnico es mayor, pero lo hemos conseguido. He vivido este torneo con intensidad y no iba a estar tranquilo hasta que ganáramos la estrella. Ahora solo quiero celebrar”, concluyó el veterano jugador.

Por su parte, Yerson Chacón, autor de la asistencia que llevó al gol del Deportivo Táchira, admitió la dificultad del empate. “Fue un gol muy difícil de conseguir, apenas a pocos minutos de haber anotado nosotros. Sin embargo, logramos el triunfo y estamos muy felices por ello. Agradezco a la afición por su apoyo incondicional, tanto a mí como al equipo, y también agradezco a mi familia”, precisó el futbolista.

Es importante destacar que Yerson Ronaldo Chacón ha sido protagonista en favor de su equipo en ambas estrellas que ha conseguido en el fútbol venezolano.