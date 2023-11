Pablo Montero responde a las acusaciones de abuso sexual hechas por Gaby Spanic

En días recientes, se dio a conocer un impactante suceso protagonizado por la reconocida actriz venezolana Gaby Spanic, quien utilizó la plataforma de streaming Canela TV para revelar un terrible episodio que vivió junto al cantante Pablo Montero durante su participación en el reality show “La Casa de los Famosos”.

Durante una conversación con otras famosas, Spanic confesó: “Yo allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga, entonces sí se puede contar… abuso sexual… y fue alguien que yo estimo mucho y lo conozco hace años, y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero”.

La actriz también reveló que guardó ese secreto durante mucho tiempo por exigencia de la Fiscalía, pero decidió buscar asesoramiento legal y obtuvo el permiso para hablar públicamente sobre los hechos. “Hablé con los abogados y me dijeron que eso es un delito, pensé en denunciarlo, pero para qué, si es tan caro los abogados y la justicia es tan lenta, pasan los años y no pasa nada”, explicó.

Después de la difícil confesión de Spanic, fue el turno de Montero para dar su versión de los hechos. En una entrevista telefónica en el programa “¡Siéntese Quien Pueda!”, el cantante mexicano negó rotundamente las acusaciones de la exreina de belleza y señaló la ausencia de una denuncia ante las autoridades como prueba de su inocencia. “Lo que pasa es que no he dicho nada porque no quiero darle importancia a lo que no es. Si fuera, lo aclaro. Oigan, si hubiera pasado eso de seguro me hubieran sacado del programa. Si fuera cierto pues Gabriela me hubiera denunciado, pero pues no”, respondió.

Montero afirmó tener la conciencia tranquila respecto a las declaraciones de Spanic y continuará trabajando en sus próximos proyectos profesionales. Además, expresó su enfoque en su familia y en los festejos que se acercan, como la primera comunión de su hija mayor.

Este suceso ha generado una fuerte controversia en el mundo del entretenimiento y ha puesto en el centro de atención a ambos artistas, quienes ahora deberán enfrentar las consecuencias de sus declaraciones.