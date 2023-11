Valentina Quintero comparte un mensaje lleno de emoción tras su visita a Erika De La Vega

Valentina Quintero viajó a Estados Unidos para visitar a la animadora venezolana Erika De La Vega, quien recientemente fue sometida a una operación para extirpar un tumor cerebral. Quintero compartió una foto y un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, demostrando la cercanía que tiene con su compatriota.

En su mensaje, Quintero expresó su alivio al ver a De La Vega en buen estado de salud, ya que estaba preocupada de que no le dijeran la verdad para no alterarla. Además de su visita, Quintero llevó queso llanero y nata, ya que considera que el queso estadounidense no es comparable al venezolano. También le obsequió chocolates.

Quintero recordó el impacto que De La Vega tuvo en la radio y la televisión venezolana, describiéndola como una figura refrescante. También mencionó el dolor que sintió cuando De La Vega dejó Venezuela para establecerse en Estados Unidos.

Además, Quintero destacó la transformación de De La Vega en una defensora del empoderamiento femenino, resaltando su capacidad para inspirar a mujeres de todo el mundo.

Aunque se preocupó al enterarse del tumor de De La Vega, Quintero se alegró al saber que todo salió bien. Concluyó su mensaje afirmando que De La Vega tiene mucho por hacer en el futuro y que cuenta con el apoyo de todos sus admiradores.