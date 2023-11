Descubre las fechas de pago de los aguinaldos de noviembre y diciembre 2023

Venezuela News

El pago de aguinaldos a los trabajadores del sector público aún no ha finalizado, ya que quedan dos fechas para completar el desembolso de este beneficio, estas dos fechas corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2023.

Hasta ahora, se han realizado dos abonos correspondientes al aguinaldo de este año. El primero se efectuó el 10 de octubre y el segundo se hizo efectivo el 1 de noviembre. Esto significa que aún faltan dos pagos para completar el total de cuatro partes en los que se divide el aguinaldo.

Cronograma de pago de aguinaldos

Estas son las fechas en las que se espera que los trabajadores del sector público reciban la tercera y cuarta parte de su aguinaldo, respectivamente:

30 de noviembre 2023: Tercer mes de aguinaldos (pendiente).

Tercer mes de aguinaldos (pendiente). 15 de diciembre 2023: Pago del cuarto mes de aguinaldos (pendiente).

Es importante destacar que además del aguinaldo, los trabajadores de la administración pública también recibirán un Bono Especial. Este bono será entregado a partir del 23 de diciembre de 2023, a través de la Plataforma Patria.

Bono Especial

Para poder recibir este Bono Especial, es necesario que los trabajadores tengan una cuenta de usuario en el Sistema Patria. Además, deben trabajar para un ente público y tener registrados en la opción “Laboral” los detalles de su empleo.

