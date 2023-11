Llega una nueva carta proveniente del más allá

La carta de Bill Dickey a Alejandro Kirk

Querido Alejandro:

Con ese apellido, muchos podrían pensar que eres estadounidense, pero en realidad eres un orgulloso mexicano de Tijuana. A diferencia de los González, nacidos en San Diego, con pasaportes estadounidenses y que nunca han vivido en México, algunos los consideran hijos de la República.

Sin embargo, lo que más me interesa en esta carta es tu carrera como jugador de las Grandes Ligas, que está en un camino brillante. Eres un orgullo para todos nosotros en Latinoamérica.

Tu mánager, John Schneider, está encantado de tenerte como receptor de sus Blue Jays, por tu dedicación y tu profundo conocimiento de los bateadores.

Pero quiero destacar otro aspecto de tus habilidades. En tres temporadas, has logrado un promedio de bateo de .268, con 31 jonrones y 133 carreras impulsadas, mientras que en tres series de postemporada has bateado para .353. Es decir, te destacas en los momentos más importantes del juego.

Espero verte pronto en una Serie Mundial, donde estoy seguro de que serás una fuerza ofensiva imparable.

Y ya sabes lo que significa jugar en grandes escenarios, porque ya eres veterano en el Juego de las Estrellas. Siempre he creído que ser seleccionado para el Juego de las Estrellas es una gran demostración de que estás haciendo las cosas bien. No te seleccionarían si no creyeran que puedes ayudar a ganar.

Pero lo más importante, según veo, es tu habilidad para guiar a los lanzadores. Todos dicen que se sienten muy cómodos contigo detrás del plato. Y los resultados lo confirman, ya que Toronto tiene un equipo ganador en estos tiempos.

Quiero informarte que fui receptor de los Yankees durante 17 años, hasta 1946, con dos temporadas (1944 y 1945) que pasé en la Segunda Guerra Mundial. No era un mal bateador, con un promedio de .313, 202 jonrones y 1209 carreras impulsadas. Pero lo que más me importaba era eliminar a cualquier bateador que se enfrentara a nosotros.

Amigo Alejandro: acabas de cumplir 25 años y apenas has recibido el salario mínimo de los jugadores de béisbol hoy en día, $767,300 dólares. Pero estás en camino de convertirte en millonario muy pronto, gracias a las negociaciones salariales del próximo año y la posibilidad de la agencia libre en 2027.

Por supuesto, espero que sigas con los Blue Jays, entiendo que no es agradable cambiar de uniforme. Sin embargo, en la actualidad es difícil mantenerse en un solo equipo, ya que la agencia libre abre un inmenso mundo de oferta y demanda.

Alejandro: mis mejores deseos siempre están contigo. Me recuerdas a grandes y destacados receptores de México, como Paquín Estrada, tu tocallazo, Alejandro Treviño, Sergio (La Buzuca) Robles y Noé Muñoz.

Estaré siempre pendiente de tu vida y de tu juego. Un abrazo de Bill.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso a lectores como tú.