¿Qué sucedió con el avión que transportaba migrantes venezolanos expulsados de Chile?

La ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, explicó este jueves que un avión con 60 migrantes venezolanos expulsados de Chile no pudo despegar. Según circuló, el Gobierno de Nicolás Maduro no autorizó la llegada de este vuelo, pero esta versión ha sido desmentida.

Foto: Cortesía“El Gobierno de Chile ha realizado amplios y diversos esfuerzos para permitir que los procesos de expulsión se lleven a cabo. Vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema”, señaló Tohá.

¿Por qué no pudo despegar el avión?

De acuerdo con lo explicado por el subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve, las personas que iban a ser devueltas a su país estaban identificadas por la Policía de Investigaciones (PDI), que las había detenido y se había contratado un avión para repatriarlas.

Sin embargo, si el avión no despega, según la ley, estas personas solo podrían ser retenidas durante cinco días. Por lo tanto, si no pueden ser expulsadas en ese plazo, tendrían que ser liberadas.

El Ejecutivo de Chile planea deportar a 2.600 migrantes en un lapso de 14 meses. Esto ocurre en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país y que ha tomado la agenda política y mediática.

¿Qué sucedió con los venezolanos expulsados de Chile?

Después de que Chile denunciara que el Gobierno de Maduro no autorizó el vuelo con los migrantes venezolanos expulsados, se aclaró que no hubo una negativa de Venezuela para recibir el avión.

El director nacional de Migraciones de Chile, Luis Thayer, explicó que el avión con 60 venezolanos no despegó debido a una falta de un permiso técnico. Con esto, se dejó claro que no hubo ninguna negativa por parte del Gobierno de Venezuela para recibir a los ciudadanos.

Añadió que el permiso necesario para este tipo de éxodos, conocido como “autorización de apertura del espacio aéreo” y otorgado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, no se entregó a tiempo.

No hubo negativa de Venezuela en recibir el avión

“Lo que ocurrió efectivamente es que no llegó a tiempo. Pero en realidad, el Gobierno venezolano no dijo que no al vuelo”, indicó Thayer.

“No hay una negativa por parte del Gobierno venezolano en este vuelo. Para que el vuelo se pueda llevar a cabo, se necesita una autorización de un técnico del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, que es equivalente a nuestra DGAC”, detalló.

“Por lo tanto, no hay una negativa del gobierno venezolano con respecto a esto, sino que hay un permiso del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela que no llegó a tiempo para la autorización de la ocupación del espacio aéreo de Venezuela”, reiteró al diario chileno La Nación.