Aerolínea colombiana inaugurará vuelos directos de Bogotá a Valencia

La aerolínea colombiana Satena anunció que a partir de enero de 2024 se habilitará una nueva ruta en sus vuelos, la cual conectará Bogotá con Valencia. Sin embargo, por el momento, los vuelos entre Caracas y Bogotá están suspendidos.

Esta nueva ruta unirá el Aeropuerto Internacional El Dorado en Colombia con el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia, Venezuela. Óscar Zuluaga, presidente de la aerolínea, expresó su deseo de seguir ampliando las rutas para ofrecer nuevos destinos a los clientes.

“La apertura de este nuevo trayecto a Valencia, Venezuela, representa un paso significativo en nuestra misión de brindar conexiones aéreas seguras y convenientes a nuestros pasajeros”, afirmó Zuluaga.

En cuanto a las tarifas de los boletos, se informó que se podrán adquirir a través de la página oficial de la aerolínea. Los vuelos iniciarán el 16 de enero y los precios oscilarán entre 230 dólares y 360 dólares, dependiendo del plan elegido.

La aerolínea colombiana operará esta ruta dos veces a la semana, ofreciendo opciones de viaje convenientes para los pasajeros. El primer vuelo saldrá a las 5:40 de la mañana desde Bogotá, llegando al aeropuerto de Valencia a las 8:40 a.m. El regreso está programado para las 9:55 a.m., aterrizando en Bogotá a las 10:46 a.m.

Para obtener más información y estar al tanto de las últimas noticias

Con información de venezuela-news.com