JLo revela la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum junto con una película escrita por Ben Affleck

Jennifer Lopez, conocida como JLO, ha vuelto a sorprender al anunciar la fecha de estreno de su esperada producción musical “This is Me…Now The Album”. Pero eso no es todo, la Diva también presentará un proyecto muy especial: una película realizada en colaboración con su esposo, Ben Affleck.

“La experiencia musical comenzará el 16 de febrero de 2024”, expresó la artista de 54 años al compartir un adelanto del proyecto este lunes por la mañana.

Afortunadamente, los fans no tendrán que esperar mucho para escuchar la nueva música, ya que el primer sencillo de JLO, titulado “Can’t Get Enough”, se lanzará el 20 de enero.

Por otro lado, la película titulada “This is Me…Now: The Film” hará su debut simultáneo con el álbum en Amazon Prime Video. La cinta fue dirigida por Dave Meyers y escrita en parte por Ben Affleck y Matt Walton, según informa People.

En un video compartido por López, se puede ver a la estrella leyendo una carta que luego arroja a una chimenea en llamas. El mensaje dice: “La vida es dura, pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te hayan gustado las flores. Tú me dijiste que nunca tendrías suficiente. Y te creo”. Según PageSix, esta carta fue escrita por Affleck en 2002.

Durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias, JLO generó expectativas en las redes sociales con un video en el que prometía hacer un gran anuncio.

“This is Me…Now” es la continuación de “This is Me…Then”, el exitoso álbum de JLO que marcó un momento histórico en su carrera, con más de 20 años de diferencia.

“This Is Me…Now: The Album” cuenta con letras escritas por JLO, quien también es productora ejecutiva, y Rogét Chayed. Además, cuenta con la colaboración de destacadas figuras musicales como Ángel Lopez, Jeff “Gitty” Gitelman y HitBoy, entre otros.

En cuanto a la película, no se han revelado muchos detalles, pero se asegura que ofrecerá una historia “íntima, de reflexión, sexy, graciosa y muy entretenida” sobre la famosa vida amorosa de la cantante, madre, actriz, productora y empresaria. ¡Las ganas de verla son enormes!