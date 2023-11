La extensa trayectoria de Vizquel no le favorece en su situación actual

“Estoy tan bien asegurada, que si un ladrón sufre un accidente mientras trata de robar en mi casa, no puede demandarme” – La Pimpi.

Pregunta de Tomás Arriaga J. de Mérida, Yucatán: ¿En qué año se fundó el primer equipo de béisbol profesional?

Respuesta: En 1869, los Cincinnati Red Stockings.

Pregunta de Casiano J. Rebolledo, de Caracas: ¿Por qué Beto Villa, en su interesante estudio sobre Omar Vizquel, que Ud. publicó el jueves, no dice nada de los escandalosos problemas maritales de Omar?

Respuesta: Habrá que preguntarle a Beto.

Pregunta de Reynaldo Bendayán, de Puerto La Cruz: Por lo visto, usted no le da importancia alguna a las 24 temporadas que permaneció Omar Vizquel en Grandes Ligas. ¿Por qué?

Respuesta: Porque no cuentan. No sirven para nada. Las últimas de esas campañas, además, ya acabado el hombre como pelotero, fueron más de instructor que de bigleaguer. En cambio a Sandy Koufax, en su primera oportunidad, en 1972, lo elevaron tras solo 12 años en Grandes Ligas, ¡la mitad que Vizquel!, y a nadie le ha parecido mal jamás. Lo importante es lo que has sido como jugador, no el laaaaargo tiempo que limosneando, has permanecido en los rósters.

Pregunta de Rodrigo A. Fernández M. de Culiacán: ¿Es cierto, como leí en una entrevista que le hicieron hace varios años, que a Ud. le encanta la lucha libre y admira a quienes protagonizan esa mala comedia?

Respuesta: Si es comedia es excelente. Y los luchadores tienen que ser excelentes atletas y excelentes artistas, para poder presentar espectáculo tan interesante. Tuve amigos luchadores, como Gustavo Ceclén Menchola, conocido como “El Chiclayano”, y también “Montañita” y “El Fantasma”. Con ellos estuve durante horas, viéndolos cómo entrenaban lo que después harían en público. Es un mundo extraordinario. Y los luchadores son dignos de la más emocionada admiración y el más sincero respeto.

Pregunta de Antonio J. Correa, de Obregón: ¿Por qué no me contesta lo que le he preguntado tantas veces, como en seis oportunidades, sobre el precio de una pelota que tengo, firmada por Carl Yastrzemski, Lou Piniella y Héctor Espino?

Respuesta: Porque mi misión no es asociarme en negocios con los lectores; además, porque ignoro cuánto vale eso. Lo siento.

