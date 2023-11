Bukele pide al fiscal salvadoreño que “investigue” a los funcionarios de su Gobierno. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió este martes al fiscal general, Rodolfo Delgado, que investigue a los funcionarios de su Gobierno como medida para supuestamente incrementar el control a pocos días para que dejé su cargo al frente del Ejecutivo para “dedicarse a la campaña electoral” de los comicios 2024, en los que buscará la reelección inmediata.

Bukelerecordó a los funcionarios que lo acompañaban que está a “tres días” para dejar su cargo y señaló que “en este sentido vamos a incrementar la fiscalización sobre el quehacer del Gobierno y de sus carteras”.

“Yo no voy hacer quien no robo, pero se rodeó de ladrones (…) se los quiero decir aquí en la cara a todos, no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy hacer“, expresó Bukele.