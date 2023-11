El Puma no es mi progenitor: Un relato personal de identidad y descubrimiento

La reconocida presentadora venezolana, Liliana Rodríguez Morillo, regresó al programa “Univision Siéntese Quién Pueda” luego de su polémica partida. Su retorno generó gran expectativa entre los televidentes, quienes deseaban conocer qué había sucedido y cuál era su opinión acerca de sus antiguos colegas.

Durante su participación en el programa, Liliana habló sobre sus proyectos actuales y expresó cómo se siente al regresar a su antigua casa después de varios años. También abordó las diferencias que tuvo con algunos de los presentadores del programa, como Carlos Calderón y Raúl de Molina, asegurando que no guarda rencor ni resentimiento hacia ellos.

No obstante, el momento más emotivo y tenso de la entrevista fue cuando se le preguntó por su padre, el reconocido cantante José Luis Rodríguez, conocido como “El Puma”. La conductora Chiquibaby mostró un video en el que el cantante evadía una pregunta sobre las hijas que habían eliminado su apellido, haciendo referencia a Liliana y sus hermanas Lilibeth y Génesis.

La respuesta de Morillo fue contundente y demostró que no tiene ningún vínculo emocional con su padre biológico. “No puedo hablar sobre personas que no conozco. No sé quién es ese señor ni de qué hijas está hablando. No tengo nada que decir”, expresó la artista.

Además, aclaró que nunca manifestó su intención de eliminar el apellido Rodríguez, sino que se siente orgullosa de su apellido materno, Morillo. “Sería absurdo querer deshacerme del Rodríguez por razones legales. Pero la pregunta que deberían hacerme es: ‘¿Te sientes orgullosa Liliana de tu apellido Rodríguez?’ Y mi respuesta sería: ‘No, para nada’. Eso es lo correcto, esa es la pregunta correcta, diría yo”, afirmó.

En su aparición en “Siéntese Quién Pueda”, Liliana Rodríguez Morillo también habló sobre el significado de la familia para ella, destacando que no es la sangre lo que la define, sino el amor, la confianza, la lealtad y el compartir. Por esta razón, se refirió a Juan José Rodríguez, quien supuestamente era hijo de “El Puma” y falleció recientemente, como su hermano, a pesar de que el cantante siempre lo negó.

Por su parte, el cantante no ha emitido ningún comentario sobre el regreso de Rodríguez Morillo a la televisión ni sobre su relación con sus hijas mayores, fruto de su matrimonio con la también cantante Lila Morillo. Desde hace tiempo, el artista ha mantenido una postura distante y de rechazo hacia ellas, incluso después de haber recibido un doble trasplante de pulmón que le salvó la vida.

Liliana Rodríguez Morillo demostró felicidad y seguridad en su reaparición en “Siéntese Quién Pueda” y dejó en claro que no necesita la aprobación de nadie para continuar con su carrera y su vida personal.