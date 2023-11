Nos hemos convertido en un socio estratégico de Estados Unidos

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, declaró que se ha convertido en un socio estratégico de Estados Unidos durante su reciente visita a Nueva York y Washington. Milei se reunió con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del gobierno de Joe Biden, y afirmó que Argentina no estará del lado de los autócratas y comunistas, sino a favor de la libertad y la democracia liberal.

Milei, quien ganó las elecciones frente al candidato peronista Sergio Massa, explicó que la delegación argentina aún se encuentra en Estados Unidos, ya que el futuro ministro de Economía, Luis Caputo, y el próximo jefe de gabinete, Nicolás Posse, permanecen en la capital. El presidente electo destacó que Caputo será responsable de desactivar la crisis económica que deja el gobierno saliente.

Milei también resaltó el apoyo recibido por parte de la administración de Biden, quien expresó su intención de respaldar al nuevo gobierno argentino en materia económica y financiera. El presidente electo afirmó que esta posición convierte a Argentina en un socio estratégico de alto valor para Estados Unidos.

En cuanto a la situación económica del país, Milei enfatizó la importancia de lograr el equilibrio fiscal y resolver el problema de los pasivos remunerados del Banco Central. Además, respondió a las demandas de recursos de los gobernadores y legisladores, señalando que no puede dar lo que no tiene y que falsificar dinero para estafar a los más vulnerables no es una opción.

El presidente electo recordó la historia económica de Argentina y afirmó que es momento de sincerar la situación y tomar medidas para superar las crisis recurrentes. Milei destacó que su mandato se basa en decir la verdad y en el apoyo de la sociedad al ajuste necesario, el cual debe recaer principalmente en las partidas donde los políticos cometen actos de corrupción.

En conclusión, Milei se mostró comprometido a trabajar de la mejor manera posible y a tomar medidas pragmáticas para enfrentar los desafíos económicos de Argentina.