Actriz de “Sex and the City” realiza huelga de hambre en demanda de un alto al fuego en Gaza

La reconocida actriz Cynthia Nixon se sumó a una huelga de hambre de cinco días, que comenzó simbólicamente frente a la Casa Blanca, con el objetivo de solicitar un alto el fuego en Gaza.

En fotografías compartidas por manifestantes, Nixon aparece sosteniendo una pancarta que dice: “Biden, estás matando de hambre a Gaza. ¡Alto el fuego, ya!”. Además, se la ve leyendo un texto en memoria de las víctimas del conflicto.

En un video, Nixon se muestra sentada en el suelo mientras escucha al legislador estatal de Nueva York, Zohran Kwame, y pronuncia los nombres de las personas fallecidas en Gaza para “humanizarlas”.

A pesar de que sus hijos, fruto de su matrimonio con Danny Mozes, son judíos, Nixon no ha dudado en posicionarse en contra del Gobierno de Israel y a favor de un alto el fuego en Gaza. En declaraciones a los medios, la actriz afirmó: “Soy madre de niños judíos, cuyos abuelos son supervivientes del Holocausto. Mi hijo me ha pedido que use mi voz para exigir que ‘nunca más’ signifique ‘nunca más’ para todos”.

La voz de Nixon se une a la de Jewish Voices for Peace, un grupo de judíos estadounidenses críticos con las acciones de Israel, que ha protagonizado diversas propuestas para pedir el fin de la guerra.

La actriz también hizo un llamado directo a Joe Biden para que sea empático y “mire a los niños de Gaza e imagine que son sus propios hijos”. En un video publicado por el medio Middle East Eye, Nixon explicó que la huelga de hambre busca llamar la atención del presidente estadounidense sobre las “privaciones” que están sufriendo los palestinos, muchos de los cuales están “a punto de morir de hambre”.

