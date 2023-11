El entorno de Juan Guaidó cierra filas con María Corina Machado como líder unitaria de la oposición

Juan Guaidó ofreció a María Corina Machado su «apoyo y determinación para que hagamos el sueño de todo un país posible» después de su arrolladora victoria en las primarias de la oposición al chavismo con más del 93% de los votos el pasado 22 de octubre.

El opositor venezolano, que ejerció su derecho a voto en Doral, una ciudad próxima a Miami que alberga a una gran comunidad venezolana, interpretó entonces que era «el momento de ejercer con desprendimiento la unión y unidad desde el liderazgo» con el objetivo de derrotar en las urnas a Nicolás Maduro, abierto en principio a celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 en virtud del Acuerdo de Barbados con la Plataforma Unitaria.

Para el expresidente de la Asamblea Nacional, autoproclamado presidente interino de Venezuela en enero de 2019, el país se había expresado con claridad: «No ha sido en vano cada lucha, cada sacrificio, porque hoy amanecemos con una nueva gran oportunidad forjada por millones de recuperar la democracia».

«A todos los candidatos y partidos mi sincero agradecimiento, hoy somos un solo equipo», concluyó el líder opositor, que presenció días antes de la votación la retirada de las candidaturas de Freddy Superlano, su sustituto al frente de Voluntad Popular, el movimiento fundado por Leopoldo López en 2009, y de Henrique Capriles. Este último, cabeza visible de Primero Justicia, también felicitó a María Corina Machado, aunque a diferencia de Superlano no pidió el voto para la líder conservadora.

Más inhabilitados

Sin embargo, de la misma forma que Superlano y Capriles, María Corina Machado también está inhabilitada por el chavismo. El Tribunal Supremo de Justicia, de hecho, respondió a su triunfo aplastante en las primarias dejando sin efecto su resultado.

No obstante, cada vez voces del entorno de Juan Guaidó han cerrado filas con quien se ha convertido en la alternativa principal a Maduro. El último en hacerlo ha sido el jefe de prensa del expresidente de Asamblea Nacional, Edward Rodríguez. Escribe el periodista en el digital Infobae que «no se puede dejar de un lado el mayor logro de la oposición venezolana este año 2023 que fue el proceso y resultados de la elección primaria donde fue electa María Corina Machado como candidata presidencial unitaria. El triunfo fue contundente a pesar de que los encuestadores serios del país ya lo vaticinaban».

Rodríguez destaca que la propia candidata «sabe que representa el cambio, la esperanza y unidad, sabe también que es su bien más preciado y que lo debe conservar muy bien porque esa unidad que no es perfecta y que está llena de intereses e inclusive de espías del régimen es la que hay, pues no hay otra que se pueda armar en este momento del juego y de extraterrestre no se puede crear». Razón por la cual exige «respeto, tolerancia y juego limpio» al bloque opositor, consciente de que algunos sectores «juegan a que no la habiliten».

«Otros dicen que “La Señora” [en alusión a María Corina Machado] no escucha, es muy radical, hace su propio juego, y yo siendo abogado de Dios y del diablo pregunto: ¿Y cuál más va a hacer si todos han tenido su turno al bate? Creo y le doy el beneplácito de la duda a que María Corina hará lo que tenga que hacer y cederá lo que tenga que ceder en su preciso momento y si no lo hace pues la oposición que le dio el mando cambiará de dirección», remata el periodista, que vaticina tres escenarios a futuro: «Uno pudiera ser el de Nicaragua. Es decir, el régimen arrebata todo y a todos para mantenerse en el poder. El otro es que la presión de Estados Unidos y de la comunidad internacional cause efecto. Y el tercero que Maduro vaya como corderito a la elección».