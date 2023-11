Guyana busca una solución pacífica con Venezuela

El diputado Diosdado Cabello denunció hoy que el Gobierno de Guyana está llevando a cabo provocaciones contra Venezuela. Durante la transmisión de su programa “Con el Mazo Dando”, Cabello destacó que el Estado guyanés ha iniciado una campaña en las redes sociales afirmando que están siendo perseguidos.

“Nunca hemos perseguido a nadie. El Gobierno de Guyana ocupa ilegalmente un territorio que pertenece a Venezuela. Somos nosotros quienes estamos siendo agredidos e invadidos, no ellos”, enfatizó Cabello.

Además, señaló que se difundieron videos en varias zonas caribeñas en los que supuestamente se muestra al expresidente venezolano Hugo Chávez Frías indicando que entregaría el Esequibo al Gobierno de Guyana. Sin embargo, Cabello afirmó que esto es falso y que se trata de documentos generados por inteligencia artificial para engañar a la opinión pública.

Por otro lado, reiteró la postura de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en lo que respecta al Esequibo. “La opinión de Exxon Mobil no cambiará nuestra postura. Mantenemos firmemente nuestra posición de que la CIJ no debe interferir en asuntos que no le competen”, subrayó.

Con información de venezuela-news.com