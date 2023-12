Shannen Doherty enfrenta una extensión del cáncer, pero su determinación sigue intacta para cumplir con sus objetivos

Shannen Doherty lanzará un podcast para compartir su experiencia con el cáncer y su carrera

Cortesía | “No he terminado de vivir”, dijo la actriz, quien tiene cáncer etapa 4

La reconocida actriz estadounidense Shannen Doherty se niega a dejar que el cáncer le impida disfrutar de la vida. A sus 52 años, la estrella de “Beverly Hills, 90210” debutará en diciembre en un nuevo podcast de iHeartRadio llamado “Let’s Be Clear with Shannen Doherty”. En este programa, la actriz abordará diversos aspectos de su vida, tanto personal como profesional.

En una entrevista con la revista People, Doherty reveló que el podcast tratará sobre su experiencia de vivir con cáncer y explorará todas las etapas de esta enfermedad, incluyendo la pérdida de cabello y la importancia de ser auténtico consigo mismo.

En junio de este año, Doherty compartió en redes sociales que el cáncer se había propagado a su cerebro y, posteriormente, a sus huesos. En 2015, la actriz había sido diagnosticada con cáncer de mama, pero logró entrar en remisión dos años después. Sin embargo, en 2020, Doherty anunció que la enfermedad había regresado y se encontraba en etapa 4.

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado de tener esperanza para lograr cambios positivos”, declaró la actriz a People. “Simplemente no he terminado”.

Doherty afirmó que el podcast la motiva en su viaje y lo considera estimulante. Además, mencionó que el trabajo y la creatividad la llenan de energía y felicidad. Incluso los productores de su podcast se sorprendieron cuando ella propuso grabar tres episodios en un día, a lo que Doherty respondió: “¡Podría hacer cinco en un día!”.

En “Let’s Be Clear with Shannen Doherty”, la actriz también abordará su carrera en su totalidad, desde su experiencia trabajando con Michael Landon en “Little House (on the Prairie)” hasta sus vivencias en los días de “90210”, así como su papel en la icónica película adolescente de 1988, “Heathers”.

“Let’s Be Clear with Shannen Doherty” se estrenará el miércoles 6 de diciembre.

