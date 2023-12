Lionel Messi podría formar parte del equipo en el Mundial de 2026

El reconocido futbolista argentino Lionel Messi ha dejado abierta la posibilidad de participar en el Mundial 2026, a pesar de reconocer que será “difícil” debido a su edad. En una entrevista con Star+, Messi, quien tiene actualmente 36 años, afirmó: “No pienso en el Mundial y tampoco digo 100% que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad, lo más normal es que no esté. Después se verá”. El astro argentino, campeón del mundo en Catar 2022, considera que es complicado jugar un sexto Mundial consecutivo, pero no descarta la posibilidad.

En relación a la Copa América de Estados Unidos 2024, Messi expresó: “Quizás nos va bien en la Copa América y se da todo para que sigamos. Capaz que no. Siendo realista, es difícil”. El capitán de la selección argentina reconoce que la decisión de participar en el Mundial dependerá del rendimiento del equipo en la Copa América.

Messi disputó su último partido con la selección albiceleste en las clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2026 en Norteamérica el 21 de noviembre, cuando Argentina venció 1-0 a Brasil en el Maracaná. Actualmente, juega en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos y reconoce que su elección de liga está influenciada por motivos personales.

El futbolista aseguró: “Soy consciente también de que me fui a una liga menor, pero pasa mucho por lo personal y la manera de afrontarlo y de competir de uno”. Aunque reconoce que su edad puede ser un obstáculo para jugar el Mundial, su objetivo principal en este momento es llegar en óptimas condiciones a la próxima Copa América, que ya ganó en Brasil en 2021.

Messi concluyó diciendo: “Después el tiempo dirá si estoy o no. Voy a llegar con una edad que, normalmente, no me dé para jugar el Mundial. Dije que creo que no voy a estar. Parecía que después del Mundial me retiraba y todo lo contrario. Ahora quiero estar más que nunca”.