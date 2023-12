Macaulay Culkin se emociona al reencontrarse con su madre en el set de Mi Pobre Angelito: ¡No te pierdas estas increíbles fotos!

El reconocido actor Macaulay Culkin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, en un emocionante evento que marcó un hito en su carrera. Culkin, de 43 años y conocido por su papel en el clásico filme “Mi pobre angelito” (Home Alone), estuvo acompañado por su esposa, la exestrella de Disney Channel Brenda Song, y sus dos hijos. Con esta distinción, se convierte en la persona número 2,756 en recibir este reconocimiento en el afamado sitio turístico de Los Ángeles.

En su discurso de agradecimiento, Culkin expresó su gratitud hacia su esposa por el apoyo incondicional que le ha brindado a lo largo de su relación. “Me gustaría agradecer a Brenda. Eres absolutamente todo. Eres mi campeona, eres la única persona hoy más feliz por mí que yo. No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas. ¡Estás en algún lugar ahí! Te amo, los quiero mucho”, declaró el actor.

Durante la ceremonia, Culkin también hizo referencia a una icónica línea de su personaje Kevin McCallister en la exitosa película de 1990, dando inicio a la temporada navideña. “Para concluir y en el espíritu de la temporada navideña, sólo quiero decir: ¡Feliz Navidad, inmundos animales!”, añadió de manera jocosa.

Además de su esposa, Culkin contó con la presencia de la actriz Catherine O’Hara, quien interpretó a su madre en “Mi pobre angelito”. O’Hara recordó haber trabajado con Culkin cuando era solo un niño y haberlo visto crecer hasta convertirse en un adulto talentoso.

El emotivo momento ha sido ampliamente compartido en las redes sociales, donde los fans han expresado su felicidad al ver a Culkin junto a su antigua compañera de reparto. Cabe destacar que, debido a la buena relación que mantienen, Culkin sigue llamando a O’Hara “mamá”.

La distinción en el Paseo de la Fama de Hollywood es un reconocimiento más en la exitosa carrera de Macaulay Culkin, quien se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de su generación. Su participación en clásicos de los años 90 como “Mi pobre angelito” y “My Girl” lo catapultó a la fama y lo convirtió en un ícono de la cultura pop.