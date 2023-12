Predicciones de Mhoni Vidente para el 2 de diciembre de 2023

Nuevo mes y nuevos aires, en este caso, invernales. Mhoni Vidente le da la bienvenida a diciembre este viernes primero de mes se avecina una era de cambios y reajustes que adquieren especial relevancia como eventos que cierran el año, por lo que la astróloga cubana emite y comparte consejos, orientaciones y fortunas para cada signo zodiacal.

Aries

En este mes te va a estar dominado la carta de la Torre que significa que vas a acrecer más en lo profesional. Van a ser 31 días de mucho trabajo y estar ya preparando el cierre de año recuerda que necesitas dormir más y hacer ejercicio para que tu mente esta 100 por ciento en todo lo que vayas a realizar. Tus mejores días son 01,03,10,20,24 y 30 de diciembre en estos días va a ser de grandes logros en tu vida.

Tauro

En este mes te va a dominar la carta de la Templanza que significa que la solución a tus problemas llegará en estos días y podrás avanzar en tu vida personal, tus números mágicos son 05 y 29, tu color es el rojo y blanco, tus mejores días son 03, 05, 07, 21, 24 y 31 de diciembre que va a ser de abundancia. Recuerda que tu signo siempre tiene que estar ocupado para que su energía pueda fluir más fácilmente y poder así avanzar en tus proyectos de vida.

Géminis

En este mes va a dominar la carta del Carruaje que te dice no te detengas y dejes el pasado en el olvido que viene momentos de estar en constante crecimiento profesional, tus días mágicos son 02, 11, 21, 25 y 31 de diciembre, tu color de la abundancia es rojo y naranja, tus números de la lotería es 10 y 17. Recuerda que tu signo es el pilar de la familia por eso todo mundo acude a ti para hacer las fiestas y eventos importantes, van a ser 31 días de nuevas oportunidades.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el Ermitaño que te dice que estás avanzando en tus proyectos de vida, pero debes de ser más reservado y no caer en malos comentarios que tu luz seguirá brillando más que nunca en este tiempo, tus mejores días de diciembre son 01, 05, 14, 16, 21 y 30, tus signos compatibles es Sagitario, Piscis y Escorpio, tu color es el amarillo y azul, tus números mágicos son 14 y 19.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que significa que brillaras sin límites que te prepares para un mes lleno de logros y sueños cumplidos que solo tienes que saber guardar silencio y no platicar tus metas, tú mejores días son 02, 07, 21 ,25, 27. Tus signos compatibles son Aries, Sagitario y Leo, tu color de la suerte es naranja y azul.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna que significa que va a estar arriba en todo lo relacionado a mejores trabajos y la llegada de dinero extra. Tu color es el amarillo y rojo, diciembre el mes que más espera tu signo porque es cuando tu energía positiva crece más y puedes realizar todo lo que tienes planeado. Tus días mágicos son 02, 11, 14, 20, 21 y 25 de diciembre.

Libra

En este mes de diciembre te salió la carta del Loco que significa dinero extra y la llegada de nuevas oportunidades de trabajo, también esta carta te recomienda ser más tranquilo para tomar decisiones y empezar a madurar en tu vida. Tus días mágicos son 01, 07, 14, 25 y 31 de diciembre. El mes de diciembre va a ser de muchas noticias agradables, recuerda que estás en el momento ideal de ser alguien en la vida y este mes se te va a dar la oportunidad.

Escorpio

En este mes la carta del Juicio es la que va a dominar y te dice que por fin vas a solucionar todos los problemas que tenías en cuestión de papelería y juzgada trata de ser más precavido con tus asuntos personales, tus días mágicos son 01, 04, 09, 11, 23 y 30 de diciembre. En este diciembre vas a tener muchos compromisos familiares y haces tus compras de última hora para los regalos de Navidad.

Sagitario

En la carta del tarot te salió el As de Bastos que significa que estas en el momento preciso para ser el mejor que las energías cósmicas te van a rodear para que cumplas tus metas en estos días, tus días mágicos son 03, 07, 13, 21 y 30 de diciembre. En las fiestas van a ser 31 días de mucha convivencia con tu familia y amigos solo trata de no meterte en problemas que no son tuyos recuerda que tú puedes dar un consejo, pero no obligar a que lo sigan.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que te dice que va a ser un mes mágico lleno de oportunidades en lo profesional y por fin resuelves problemas del pasado es decir vas a empezar avanzar en tu vida. Tus días mágicos son 01, 10, 13, 25 y 30 de diciembre, tus signos compatibles es Aries, Virgo y Tauro. Tu color de la abundancia es el rojo y naranja, tus números son 04 y 26.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que significa que es tiempo de tomar grandes decisiones para avanzar en tu vida profesional, recuerda que lo más importante en tu vida es realizarte, así que no dudes prepara esos cambios que necesitas para estar mejor. Tus días mágicos son 01, 07, 14, 20, 26 y 27 de diciembre. En el amor decides darte un tiempo solo para conocer personas más afines a ti.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que significa que es tu mejor momento de este año el mes de diciembre va a ser de metas cumplidas. Tus días mágicos son 01, 10, 20, 24 y 31 de diciembre. Tus signos compatibles son Tauro, Cáncer y Escorpio, tus números mágicos son 25 y 30 tu color es el dorado y plateado. Va a ser un mes lleno de renovación por completo en tu forma de ser y estar más aplicado en todo lo laboral y estudios.