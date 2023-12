Reviviendo las últimas palabras de Canserbero antes de su trágico fallecimiento

Tras la reapertura de la investigación sobre la muerte del reconocido cantante venezolano Canserbero, diversos medios de comunicación han compartido entrevistas y homenajes que el artista disfrutó en sus últimos años de vida.

En este sentido, se han revelado las últimas palabras del rapero antes de su fallecimiento el 2 de enero de 2015 en Maracay, estado Aragua.

“Estoy en una gira que ha recorrido varias ciudades y estoy tratando de visitar la mayor cantidad de lugares con mis canciones. Sin embargo, estoy haciendo una especie de reciclaje de mis shows anteriores y me presento en las ciudades que me lo permitan”, expresó Canserbero en una entrevista para el canal CMTV el 3 de diciembre de 2014.

Además, manifestó su intención de recopilar los mejores momentos de sus viajes y el cariño del público para plasmarlos en un disco que tenía planeado lanzar al año siguiente, es decir, en 2015. Asimismo, se definió a sí mismo como un rapero.

“Yo solo hago rap, yo hago música. No bailo, hago música. Empecé grabando en casa de un amigo, un video casero, luego lo subimos a las redes sociales y a la gente le gustó nuestra música, lo que nos llevó a recibir invitaciones para cantar”, afirmó.

Con gran entusiasmo, Canserbero habló sobre su próximo disco, en el cual planeaba demostrar su capacidad para establecerse en el mundo de la música. “La gente tiene muchas expectativas porque me ha visto crecer como artista independiente, y esto no es cuestión de suerte, he trabajado arduamente para lograrlo”, concluyó.