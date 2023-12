CNE: Todas las mesas están instaladas para el Referéndum Consultivo sobre el Esequibo.

Venezuela News

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció el pasado sábado 2 de diciembre que se ha cumplido con todo el cronograma para el proceso electoral del referendo por el Esequibo, que se llevará a cabo el 3 de diciembre.

PDVSA inauguró tres centros de abastecimiento para trabajadores petroleros en Anzoátegui.

El presidente Maduro lideró un acto de oración y unión nacional por el Esequibo.

El presidente Maduro ha sido invitado al podcast de Pedro Carvajalino.

Amoroso informó que se han instalado un total de 15,857 centros de votación en toda Venezuela. Esto incluye 28,027 mesas electorales en los 23 estados, el Distrito Capital, los 335 municipios y las 1,141 parroquias.

Cédulas vencidas pueden votar

En cuanto a la seguridad, Amoroso mencionó que hay 356,513 efectivos militares trabajando en el Plan República para este proceso refrendario. Además, recordó que las personas que tengan su cédula de identidad vencida pueden participar en la consulta.

Por su parte, el rector Carlos Quintero destacó que se ha cumplido en un 91% el cronograma electoral. Además, se capacitó al 98% de los 4,693 miembros de mesa y se han acreditado a 131,338 testigos de mesa para fortalecer la confianza en el sistema electoral.

Centros de votación trabajarán 12 horas

Los centros de votación abrirán a las 6:00 a.m. y cerrarán a las 6:00 p.m., siempre y cuando no haya personas en cola. Además, habrá 55,000 técnicos de máquinas en los centros electorales para garantizar el cumplimiento de los protocolos hasta la fase de totalización.

Amoroso también informó que se ha ampliado la infraestructura de telecomunicaciones con dispositivos móviles, fijos y satelitales, así como con 1,021 centros de transmisión de contingencia. Además, los entes de cooperación del Comité Logístico Nacional han activado a 12,624 técnicos para brindar soporte ante cualquier eventualidad.

