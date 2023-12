Hallan muerta a una estudiante en las instalaciones de la Unefa en Maracay.

Ziskeily Andrea Cordovés Figueroa, de 19 años de edad, fue hallada muerta en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa), núcleo Maracay.

El cuerpo de la joven lo encontraron este viernes, según informa el medio local El Siglo.

Una tía de la víctima explicó que el pasado 30 de noviembre acudió a clases, pero al día siguiente no sabían nada de su paradero. Por ese motivo denunciaron que estaba desaparecida.

Al empezar la búsqueda, encontraron su cadáver, con signos de haber sido degollada, en una zona enmontada de la universidad.

En los primeros reportes indican que Córdoba Figueroa presentó también algunos hematomas.

¿Qué se sabe de la joven que hallaron muerta en la Unefa de Maracay?

Provenía de la localidad de San Mateo y cursaba estudios de Ingeniería en Sistemas.

En su cuenta en Instagram también se vio que estudiaba modelaje en la academia Crown Models Academy.

Este oficio representaba una de sus grandes pasiones, según comentó en una publicación. «A veces me sorprende lo mucho que he logrado en tan poco tiempo, quiero compartir tantas cosas, pero dentro de mí sigue el fantasma de esa chica que a veces me cohíbe de atreverme. Sin embargo, ya no más», escribió.