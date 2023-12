El Ministro de Defensa destaca la extraordinaria jornada electoral durante el Consultivo

La jornada electoral en defensa del Esequibo ha sido calificada como extraordinaria por el Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López. A pocos minutos del cierre de las mesas de votación, Padrino López destacó que no se registraron incidencias durante el proceso.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) extendió la jornada electoral hasta las 8:00 PM en defensa del Esequibo.

Diosdado Cabello resaltó la trascendencia histórica del referéndum sobre el Esequibo.

En una rueda de prensa, Padrino López también enfatizó que el material para el referéndum llegó a todos los centros electorales del país. Además, elogió la organización y el trabajo conjunto entre el Poder Popular y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante las elecciones.

Asimismo, destacó que los miembros de la FANB estuvieron desplegados durante al menos 30 días para garantizar la seguridad y logística en los espacios y centros de votación en todo el país.

