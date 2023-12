El presidente Maduro destaca la contundente voz del pueblo venezolano tras el triunfo del Sí en el Referéndum

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirigió al país el domingo 3 de diciembre en la plaza Bolívar, tras conocerse la victoria inminente en el referéndum consultivo por la defensa del Esequibo.

Maduro expresó: “El pueblo de Venezuela ha hablado alto y claro, para luchar por la Patria y el futuro del país”. Extendió sus felicitaciones a los diputados de la Asamblea Nacional y reconoció la labor del Plan República y el Consejo Nacional Electoral.

Destacó que el país ha entrado en una etapa histórica de lucha y recuperación de la Guayana Esequiba.

En otro mensaje en Twitter, Maduro afirmó: “Hemos dado un gran paso en la dirección correcta, estoy comprometido a profundizar en el proceso de unión de todos los venezolanos, en la diversidad, para trabajar por Venezuela y sus intereses”.

El presidente también resaltó que en el referéndum los ciudadanos votaron con la conciencia del momento importante que vive el país.

En resumen, Maduro celebra la victoria del Sí en el referéndum consultivo y destaca la importancia de la lucha por la defensa del Esequibo.

Con información de venezuela-news.com