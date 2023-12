Las declaraciones de Tom Holland sobre el próximo filme de Spider-Man: una mirada prometedora.

Tom Holland, conocido por interpretar a Spider-Man en la reciente saga cinematográfica, no descarta la posibilidad de regresar al universo arácnido en una cuarta entrega. Durante un encuentro con la Critics Choice Association, Holland expresó su interés en seguir interpretando al superhéroe.

“Todo lo que puedo decir es que hemos estado participando activamente en conversaciones sobre lo que podría ser una cuarta versión de mi personaje”, afirmó el actor británico. Sin embargo, también añadió que solo aceptaría regresar si la historia y el guion cumplen con las expectativas: “Tendrá que valer la pena. Si logramos concretarlo, sería muy tonto no ponerme el traje de nuevo porque le debo todo a Spider-Man”.

La tercera entrega de la saga, titulada “Spider-Man: No Way Home”, fue un éxito de taquilla, recaudando más de 1.900 millones de dólares a nivel mundial. A pesar de esto, aún no se ha confirmado oficialmente una continuación de la franquicia.

Amy Pascal, productora de la película, mencionó después del estreno que una nueva trilogía estaba en desarrollo, con Tom Holland listo para repetir su papel. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ningún anuncio oficial al respecto.

“Spider-Man: Homecoming” (2017) y “Spider-Man: Far From Home” son las otras dos películas que completan la trilogía del superhéroe arácnido interpretado por Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel. Además, el actor ha aparecido como Spider-Man en otras producciones del universo Marvel, como “Capitán América: Guerra Civil”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”.

A principios de este año, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que los planes para la próxima aparición de Spider-Man estaban en proceso de escritura. “Tenemos la historia y grandes ideas para ello, y nuestros escritores están trabajando en ella”, afirmó Feige.

En resumen, aunque no se ha confirmado oficialmente una cuarta entrega de Spider-Man, Tom Holland está abierto a la posibilidad de volver a interpretar al superhéroe. Sin embargo, esto solo ocurriría si el proyecto cumple con sus expectativas y se logra encontrar una historia adecuada para el personaje.