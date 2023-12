Predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el 4 de diciembre de 2023

Por Redacción Noticias al Día y a la Hora – 4 de diciembre de 2023

Mhoni Vidente comparte su horóscopo para cada uno de los signos del zodiaco de este lunes 4 de diciembre.

ARIES:

Esta semana será mágica para Aries, ya que podrán reacomodar sus sentimientos y crecer en todas las áreas de su vida. También se presentarán oportunidades de cambios laborales y proyectos nuevos para el próximo año. Es importante que mejoren sus hábitos para verse y sentirse mejor. Además, estarán en un momento de suerte, atrayendo abundancia y pagando deudas del pasado. Se recomienda que se reinventen y cambien de look. En el ámbito amoroso, vendrá un amor compatible, pero es importante que no sean tan controladores. También se sugiere que remodelen su casa y compartan con buenos sentimientos. Durante la semana recibirán visitas de personas de fuera y serán buscados por familiares. Se esperan muchas reuniones, por lo que se aconseja tener cuidado con el alcohol y los vicios. En resumen, será una semana llena de amor, pasión y oportunidades.

TAURO:

Los Tauro vivirán una semana de cierre de proyectos y negocios nuevos, reconocimiento laboral y cambios positivos que les permitirán crecer económicamente. Se les aconseja no tener miedo y atreverse a dar cambios positivos en su vida, ya que las cosas se les darán sin problemas. También recibirán dinero que les debían, por lo que se recomienda que paguen sus deudas y mejoren su economía. Es importante que sigan estudiando y capacitándose, y que no sean tan realistas, dramáticos y drásticos consigo mismos y su entorno. Se les aconseja no exigir tanto y permitirse equivocarse y aprender de los errores. Durante la semana, tendrán un poder personal extra y se sentirán con más ánimo y energía, adaptándose a nuevas y mejores cosas. En resumen, será una semana de crecimiento, progreso y mentalidad positiva.

GÉMINIS:

Para Géminis, esta semana será tiempo de viajar y formar cosas nuevas y positivas para crecer. Se les advierte que estén atentos a las personas con las que se rodean, para evitar que les roben su energía positiva. Tendrán una buena energía y suerte en todas las áreas, especialmente en el trabajo, lo que les traerá más abundancia. También se espera un crecimiento y progreso tanto laboral como personal. La energía divina estará sobre ellos, brindándoles iluminaciones e ideas nuevas. En el ámbito amoroso, aquellos que están en pareja podrían recibir una propuesta de matrimonio o encontrar el amor verdadero, incluso podría haber un embarazo en puerta. En resumen, será una semana llena de plenitud amorosa, dinero y cambios positivos.

CÁNCER:

Para los Cáncer, esta semana será de calma y de arreglar las cosas. Será un momento para acomodar energías, sentimientos e ideas. El Arcángel Miguel estará presente para ayudarlos a salir de problemas del pasado. Se les aconseja valorarse más y enamorarse de sí mismos, ya que esto les traerá la autoconfianza necesaria. También se les recomienda cambiar su patrón de comportamiento, sacar energías y pensamientos negativos que no les benefician. Es importante que se alejen de personas tóxicas y que no presten dinero ni cosas. En el ámbito amoroso, se les aconseja formar un hogar con alguien compatible y no ser tan sumisos, sino poner sus condiciones e ideas. Durante la semana, deberán cuidar su temperamento y evitar los chismes. En resumen, será una semana de cambios positivos y crecimiento personal.

LEO:

Los Leo serán fuertes, dinámicos y poderosos esta semana. Finalmente, llegarán la estabilidad y la abundancia que tanto esperaban. Se les aconseja no confiar tanto en las personas que los rodean, ya que algunas suelen mentir para manipularlos. Es importante que sean más desconfiados y no hablen ni opinen si no les preguntan. Durante la semana, experimentarán cambios positivos en su forma de pensar y deberán mejorar sus hábitos. Se les recomienda no volver con personas que no les hicieron bien y no contar sus planes a nadie para evitar envidias y mal de ojo. También se les advierte que cuiden su dinero y que no se metan en problemas ajenos. En resumen, será una semana de estabilidad, crecimiento económico y perdón.

VIRGO:

Los Virgo deberán tener cuidado con los enemigos ocultos y las personas chismosas que los rodean. Durante la semana, recibirán dinero de manera fácil y rápida, lo que les permitirá ahorrar y aumentar su patrimonio. Se les aconseja deshacerse de personas tóxicas que no los dejan avanzar y mostrar su carácter para que los respeten. También se esperan iluminaciones e ideas nuevas, así como propuestas y proyectos laborales. Se recomienda que se organicen mejor y que estén alerta a un amor del pasado, dejándolo ahí. Durante la semana, se espera que tengan reuniones importantes y cambios radicales en sus vidas. En resumen, será una semana de crecimiento económico, nuevas oportunidades y cuidado personal.

LIBRA:

Para Libra, esta semana estará llena de éxitos. Tendrán reuniones con los dueños o directivos de su lugar de trabajo y recibirán un dinero extra. Se les aconseja sacar proyectos pendientes y organizar mejor su tiempo. Es importante que sean constantes y perseverantes para alcanzar la felicidad. Si alguien no los valora, se les recomienda dejarlo, ya que merecen algo mejor. Durante la semana, recibirán una llamada telefónica que les alegrará y podrían tener un nuevo contrato. También se espera que ayuden y apoyen a familiares con problemas. En resumen, será una semana llena de éxito, recompensas y gratitud.

ESCORPIO:

Para los Escorpio, esta será una gran semana. Las cosas comenzarán a acomodarse y se organizarán mejor. Aprendieron la importancia de callar y eso les ha beneficiado. Se les aconseja comunicarse más con las personas que quieren y hablar para que puedan comprenderlos. También se les recomienda hacer ejercicio y caminar más. Durante la semana, tendrán juntas laborales, reuniones y fiestas en casa. Se les sugiere arreglar su hogar y cambiar de look. Es importante que se alejen de personas que no les aportan nada y se permitan vivir la pasión y la conquista. Se espera un momento de enamorarse y entregarse a la persona amada. Se les advierte que cuiden su dinero y eviten gastar por gastar. En resumen, será una semana de crecimiento personal, cambios positivos y amor.

SAGITARIO:

Los Sag