El fenómeno de Ohtani: una mezcla de locura y éxito en los negocios

Ramón Irozamendi de El Bronx hace la siguiente pregunta: “¿Puede proporcionar los detalles completos del caso de Shohei Ohtani? Creo que a todos nos interesa mucho. Y otra pregunta: ¿Qué haría usted si lo contrataran por 500 millones?”

Querido Moncho, como ya sabes, nos encontramos en el Miting de Invierno, en el “Gaylord Opryland Hotel” de Nashville. Se espera que Ohtani firme antes de mañana miércoles por la tarde, cuando concluyan las reuniones.

El equipo con más posibilidades desde el comienzo de todo este asunto ha sido Los Dodgers. Shohei prefiere establecerse en el oeste, ya que en Los Ángeles hay suficiente dinero y se considera un equipo con posibilidades de ganar.

He recibido información de que los Rangers han realizado una oferta tentadora. Consiste en 25 millones en 2024, cuando Ohtani solo podrá batear y no lanzar, y luego 50 millones cada año de 2025 a 2034, sumando un total de 525 millones. ¡Veremos qué sucede!

Recientemente, Ohtani y sus agentes de “ACC Sports” han recibido otra oferta de 12 temporadas, incluyendo la del año 2024, por un total de 600 millones. Sin embargo, no se ha revelado qué organización se atrevió a hacer esta oferta.

Independientemente de las ofertas, todos estamos de acuerdo en que esto parece más una locura que una negociación. Imagina, para gastar toda esa cantidad, suponiendo que gaste un millón al año, necesitaría 600 años, hasta el año 2624, cuando yo tendría 695 años y Shohei tendría 630. ¿Qué opinas al respecto?

En cuanto a tu otra pregunta, “¿Qué haría usted si lo contrataran por 500 millones?”, creo que saldría corriendo y me escondería para que ni mi esposa ni mis hijos pudieran encontrarme. No sabría si temerle a la vida, sentirme honrado y poderoso, o creerme un pobre diablo. Creo que en el caso de Ohtani, un jugador de Grandes Ligas con una apariencia de galán de cine clásico, la situación sería aún peor, ya que él no podría esconderse de ninguna manera. Por el contrario, estaría obligado a enfrentarse a 40 mil personas, conectar jonrones para su equipo y hacer outs contra sus oponentes. Esa sería una gran carga para alguien que acaba de recibir una enorme cantidad de dinero.

