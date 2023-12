Las revelaciones impactantes de la periodista Yolimer Obelmejias sobre la misteriosa muerte de Maika Torres

La periodista venezolana Yolimer Obelmejias generó gran revuelo en las redes sociales al hacer fuertes declaraciones sobre su presunto parentesco o vínculo político con la venezolana Maika Torres Obelmejias, quien fue encontrada muerta en México.

En su cuenta personal de Instagram, Yolimer Obelmejias expresó con claridad que, aunque conocía a Maika a través de las redes sociales como una mujer a la que le gustaba cantar, no tenían ninguna relación de parentesco directo. Aunque nunca llegó a conocerla en persona, manifestó su profundo pesar por la muerte de la joven venezolana.

Ante las preguntas de los usuarios en las plataformas digitales sobre si Maika era familiar suya, Yolimer respondió: “A pesar de que compartíamos el apellido, no había ningún vínculo de sangre o político entre nosotras. Sin embargo, no es necesario que sea parte de mi familia para que me duela la muerte de una mujer en las circunstancias en las que ocurrió, sobre todo cuando las razones aún no están claras”.

Maika Torres Obelmejias emigró de Venezuela a Colombia y luego se trasladó a Ciudad de México para perseguir su sueño de convertirse en cantante. Era fanática de varios artistas, pero destacaba su admiración por la cantante mexicana Lucero, a quien seguía en Instagram y formaba parte de su club de fans.

Los planes de Maika cambiaron el 1 de diciembre, cuando fue reportada como desaparecida. Después de intensas búsquedas, encontraron su cuerpo sin vida. Actualmente, las investigaciones están aclarando el caso, ya que se sospecha de un posible femicidio.

Yolimer Obelmejias ha expresado su solidaridad y envió un mensaje en Twitter: “Nadie merece que se le arrebate su vida. Mi abrazo y solidaridad para la familia de Maika Torres Obelmejias y para todos sus seres queridos, quienes lloran hoy su ausencia. Espero que México investigue su caso y pronto se encuentre al responsable de este abominable hecho”.

Es importante destacar que tanto el mensaje de Yolimer Obelmejias como la noticia sobre la muerte de Maika Torres Obelmejias han generado un gran impacto en las redes sociales y en la opinión pública.