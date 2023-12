Nicolas Cage se despide del cine y se aventura en la televisión

El célebre actor Nicolas Cage, de 59 años, ha expresado su deseo de dedicar más tiempo a su familia y explorar nuevos proyectos que le permitan permanecer cerca de su hogar.

Con más de 100 créditos cinematográficos a su nombre y un premio de la Academia en su haber, Cage ha decidido dejar atrás su carrera en el cine. “Siento que he dicho prácticamente todo lo que tenía que decir en el cine”, declaró en una reciente entrevista con Uproxx. “Yo diría: ‘Adiós’. Hice lo que tenía que hacer en el cine y ahora quiero avanzar”, añadió.

Aunque actualmente se encuentra protagonizando la película “Dream Scenario” y tiene cuatro proyectos más en marcha, Cage tiene esperanzas de embarcarse en una carrera post-cinematográfica que le permita explorar nuevas formas de expresión actoral. Su interés se centra en el streaming de inmersión con televisión por episodios, ya que ha observado las posibilidades que ofrece este formato para desarrollar personajes y darles tiempo para expresarse adecuadamente.

Cage ha tenido la oportunidad de explorar los límites de la interpretación cinematográfica en diversos géneros a lo largo de su carrera, pero siente que quizás ya no tenga nada más que aprender en el cine. Por ello, se considera a sí mismo un aprendiz y está dispuesto a explorar nuevas oportunidades en la televisión. “Tal vez tenga algo que aprender en la televisión”, afirmó.

No obstante, el cambio de formato no es el único motivo que impulsa a Cage a buscar nuevos proyectos. A sus 59 años, también desea pasar más tiempo de calidad con su familia, incluida su recién nacida hija fruto de su matrimonio con Riko Shibata. “Lo más importante son mis hijos”, afirmó Cage. “Si puedo encontrar un programa episódico que me permita quedarme en un solo lugar y no tener que estar constantemente viajando, eso sería genial para nosotros como familia”, agregó.

“Dream Scenario” ya se encuentra en los cines, pero Cage tiene en mente un futuro diferente, centrado en la televisión y en disfrutar de su tiempo con sus seres queridos.