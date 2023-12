¡Preparados para el increíble Valle Stereo Tour 2023 en Trujillo!

Valle Stereo 2023 es un destacado evento cultural y musical que se llevará a cabo el sábado 09 de diciembre de 2023, en el Parque Recreacional de La Puerta, estado Trujillo desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 a.m. Este día estará lleno de música, montañas y expresiones artísticas que no te puedes perder.

Más de 70 músicos, entre talentosos artistas locales y reconocidos invitados del estado Zulia, participarán en un encuentro musical inolvidable. La diversidad de géneros será evidente con presentaciones que abarcarán desde música clásica con la orquesta de Rock Sinfónico de Trujillo, hasta Blues, Pop, Rock, Metal y Clásicos de todas las épocas en emocionantes interpretaciones en vivo.

Artistas destacados:

Orquesta de Rock Sinfónico Núcleo la Puerta y Betijoque (Pertenecientes a El Sistema) : Se unirán para ofrecer interpretaciones conmovedoras.

: Se unirán para ofrecer interpretaciones conmovedoras. Vinyl Band : Nueva agrupación de músicos altamente capacitados de Valera que versionarán temas clásicos de bandas reconocidas.

: Nueva agrupación de músicos altamente capacitados de Valera que versionarán temas clásicos de bandas reconocidas. Purple Mines: Banda de rock de Valera con jóvenes talentosos que presentarán versiones interesantes de bandas de todas las épocas.

Banda de rock de Valera con jóvenes talentosos que presentarán versiones interesantes de bandas de todas las épocas. Trio Devil Blues: Banda de blues proveniente de Maracaibo liderada por Gabriel Torres, ofreciendo temas inéditos del género.

Banda de blues proveniente de Maracaibo liderada por Gabriel Torres, ofreciendo temas inéditos del género. Beat Band: Banda instrumental influenciada por los Beatles, Queen y Evanescence, ofrecerá versiones creativas de temas clásicos del rock con violín y otros instrumentos.

Banda instrumental influenciada por los Beatles, Queen y Evanescence, ofrecerá versiones creativas de temas clásicos del rock con violín y otros instrumentos. Trauma: Con más de tres décadas de experiencia, esta legendaria banda de metal de Maracaibo presentará su característico sonido demoledor y su presencia imponente en el escenario.

Con más de tres décadas de experiencia, esta legendaria banda de metal de Maracaibo presentará su característico sonido demoledor y su presencia imponente en el escenario. Blackcraft : Interpretando lo mejor del Hard Rock de los 2000 junto a temas propios.

: Interpretando lo mejor del Hard Rock de los 2000 junto a temas propios. Purple Haze Society: Ensamble de músicos de Zulia y Trujillo interpretará temas clásicos de Jimi Hendrix, The Doors, Black Sabbath y Cream para cerrar la noche.

Habrá actividades al aire libre y exhibiciones de deportes de aventura, feria de emprendimiento donde encontrarás una variedad de productos y servicios, desde exposiciones de arte y pintura hasta puestos de comida con deliciosas opciones gastronómicas. También habrá stands de bisuterías, accesorios, artesanías y ropa.

Además, se han establecido alianzas que ofrecen tarifas especiales en posadas y hoteles de la región.

El «Valle Stereo Tour 2023» es un evento totalmente gratuito y dirigido a toda la familia. Únete el 09 de diciembre de 2023, tiene como objetivo promover la diversidad cultural y fomentar el aprecio por las diferentes expresiones artísticas, creando un espacio donde todos puedan disfrutar y celebrar nuestra riqueza cultural, musical y ambiental desde Valle de La Puerta, Trujillo, Venezuela. El evento es una producción de Valle Stereo Producciones, Artemisa Producciones, GustaFest y Cresta Metalica Producciones. ¡La Música Nos Une!