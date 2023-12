Taylor Swift es nombrada Persona del Año por la prestigiosa revista Time

Taylor Swift ha sido reconocida como la persona del año 2023 por la prestigiosa revista Time. Su impacto como artista en los ámbitos cultural, crítico y comercial ha sido tan significativo que contar sus logros parece casi fuera de lugar, según el artículo de la revista.

La influencia de Swift en la industria musical es innegable. Como estrella del pop, se encuentra en compañía de figuras legendarias como Elvis Presley, Michael Jackson y Madonna. Además, su talento como compositora ha sido comparado con el de grandes nombres como Bob Dylan, Paul McCartney y Joni Mitchell, destacando su versatilidad y habilidad para crear música que resuena en diferentes audiencias.

Swift superó a otros ocho finalistas para obtener el título de persona del año, incluyendo a Sam Altman de OpenAI, los huelguistas de Hollywood, Barbie y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Su capacidad para captar la atención del mundo la ha convertido en el personaje principal de la cultura actual, según Time.

El impacto de Swift se puede medir no solo en el número de conversaciones que ha generado durante el año, sino también en el alcance de su influencia en las redes sociales. Además, sus millones de fans realizan acciones diarias que demuestran su devoción, desde compartir fotos de la cantante en sus teléfonos hasta asistir a sus conciertos y comprar su música.

Un ejemplo de la popularidad de Swift es su exitosa gira “Eras Tour”, que se convirtió en la más grande en la historia del sitio web StubHub. Además, las artistas femeninas, incluyendo a Swift, Beyoncé y Pink, representaron el 73% de las ventas totales de los 10 principales artistas en giras mundiales. Esto demuestra cómo las mujeres están liderando la industria del entretenimiento y generando un impacto económico significativo.

La gira “Eras Tour” de Swift recaudó alrededor de US$ 2.200 millones solo en ventas de entradas en América del Norte, según la firma de investigación QuestionPro. Este éxito muestra cómo la demanda de entretenimiento y experiencias ha contribuido al impulso de la economía.

No solo ha dominado los estadios del tamaño del Super Bowl, sino que también ha conquistado los cines locales. En su primer fin de semana, la película de concierto “Taylor Swift: The Eras Tour” recaudó alrededor de US$ 96 millones en taquilla en Estados Unidos y Canadá, estableciendo un récord como la película de concierto con mayor recaudación en un fin de semana de estreno a nivel nacional, según AMC.

Indudablemente, el año 2023 fue un gran año para Taylor Swift y su influencia en la música y la cultura popular.