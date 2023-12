¿Creen que a estas alturas nos van a asustar con el Comando Sur? – Cabello desafía a autoridades de Guyana

Venezuela News

En medio de su programa semanal, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, rechazó la solicitud de ayuda del Comando Sur de los Estados Unidos por parte de las autoridades de Guyana.

El Ministro Padrino López se reunió con el M/G Alexis Rodríguez para tratar temas sobre la defensa de la Guayana Esequiba

INFORME ESPECIAL | Hay pruebas históricas y Chávez también lo dijo: El Esequibo le pertenece a Venezuela

La Asamblea Nacional aprueba por unanimidad el proyecto de Ley Orgánica para la creación del estado Guayana Esequiba

“Nosotros no le hemos declarado la guerra a nadie. ¿Ustedes creen que a estas alturas nos van a meter miedo con el Comando Sur?”, cuestionó el vicepresidente del PSUV.

Durante su programa “Con El Mazo Dando”, Diosdado denunció que “desde Guyana nos amenaza, dicen que van a llamar a sus amigos en el Comando Sur, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el Consejo de Seguridad, y después salen diciendo que Venezuela los está amenazando.”

Además, Cabello enfatizó que Venezuela ha actuado siempre dentro del marco de la Constitución.

“Nosotros estamos actuando bajo los lineamientos de nuestra Constitución, que fue hecha por los venezolanos y venezolanas”, afirmó.

Fuente: “Con El Mazo Dando”

Entérate de las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo. Únete a nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, Instagram y X. ¡Somos la verdad de Venezuela!

The post ¿Ustedes creen que a estas alturas nos van a meter miedo con el Comando Sur? dijo Cabello a autoridades de Guyana appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de venezuela-news.com