“La agresividad siempre ha sido parte de mi esencia”, afirma Ramón Hernández

El ex receptor de Grandes Ligas, Ramón Hernández, debutó como estratega de los Navegantes del Magallanes el martes pasado, logrando una victoria de 5-4 sobre los Cardenales. Hernández, quien previamente dirigió a los Tigres de Aragua, expresó su enfoque agresivo en el juego y su visión de ser lo más ofensivo posible.

“Mi visión del juego sigue siendo la misma de cuando dirigí a Tigres. Siempre van a decir que el mejor movimiento es el que sale. Y yo siempre diré que me gusta ser lo más agresivo que pueda”, recalcó Hernández.

Hernández asumió el cargo de manager de los Navegantes luego del despido de Miguel Cairo el domingo. A pesar de ser amigo cercano de Cairo, Hernández vio esta oportunidad como un desafío y recibió el apoyo de su ex compañero.

“Siempre he querido dirigir, porque para mí representa un reto, pero no de la manera como me llegó este año, porque despidieron a un compañero. Ya yo atravesé por esa situación con Aragua, son cosas que pasan”, mencionó Hernández.

El nuevo manager confía en que el equipo puede remontar en la temporada. Su enfoque se basa en una sólida defensa y buenos lanzadores, para brindar oportunidades a la ofensiva y conseguir victorias.

“Con buena defensa y lanzadores, siempre le darás la oportunidad a la ofensiva de hacer el trabajo y conseguir las victorias… Vamos a poner las mejores opciones para buscar los buenos resultados”, agregó Hernández.

A pesar de tener varios maestros en su trayectoria, como Oswaldo Guillén, Buddy Bailey, Omar Malavé, Miguel Cairo y Yadier Molina, Hernández no tiene un solo estilo de juego. Él cree que el juego en sí determinará las decisiones que debe tomar como manager.

El ex receptor, de 47 años, también es reconocido por su habilidad como conductor del pitcheo durante su carrera en las Grandes Ligas. Jugó durante 15 temporadas con equipos como Oakland, San Diego, Baltimore, Cincinnati, Colorado y Dodgers.

Hernández se siente emocionado por dirigir a los Navegantes del Magallanes, un equipo en el que se retiró como jugador y ganó dos campeonatos. Confía en su experiencia y en el talento del grupo de jugadores para llevar al equipo a la senda de la victoria.

“Estamos en una posición que no es mala, pero tampoco buena (sextos). Hay que batear con corredores en posición de anotar. Tampoco hemos lanzado a la perfección cuando es necesario hacerlo y son cosas que pasan en este juego. Unir ambas facetas es esencial para poder obtener una racha de victorias que nos dé tranquilidad”, concluyó Hernández.