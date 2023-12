Angelina Jolie denuncia la toxicidad de Hollywood y afirma que no es un entorno saludable

La reconocida actriz Angelina Jolie ha expresado duras críticas hacia Hollywood, la industria en la que creció y alcanzó la fama internacional. Para ella, este mundo es superficial y, además, no es un entorno saludable.

En una entrevista con The Wall Street Journal, Jolie habla sobre su próximo estreno en la película “María”, donde interpreta el papel de la soprano María Callas. En esta conversación, la actriz enfatiza que, si estuviera empezando hoy en día, no sería parte de Hollywood. Quizás optaría por el teatro, pero no por la industria del cine. Según ella, cuando comenzó su carrera, no existían tantas expectativas de ser tan pública y de compartir tanto como ocurre en la actualidad.

Jolie revela que los primeros años de fama fueron extremadamente difíciles para ella. Llegó a experimentar depresión y pensamientos suicidas, y además, vivió el punto más álgido de su carrera mientras su madre luchaba contra el cáncer y finalmente fallecía.

La actriz reconoce que, si bien el apoyo del público le ha permitido tener una exitosa carrera, la gente tiene una imagen de ella que no se corresponde totalmente con la realidad y que no le permite expresar su sufrimiento o tristeza. Desde joven, el público ha valorado su fortaleza y su personalidad salvaje, pero no muestra interés por conocer sus emociones más vulnerables, ya que no consideran eso entretenido.

Aunque Angelina Jolie sigue trabajando en películas, como la tercera entrega de la saga de Disney “Maléfica”, también se ha involucrado en proyectos que se alejan del mundo del cine. Recientemente incursionó en el mundo de la moda con Atelier Jolie, una marca sostenible con sede en NoHo, un barrio de Manhattan. Allí, los clientes pueden crear sus propias prendas con la ayuda de diseñadores y artesanos.

Además, Jolie está involucrada en la producción de un musical en Broadway llamado “The Outsiders”, basado en el libro homónimo de Susan Eloise Hinton y en su adaptación cinematográfica de 1983 realizada por Francis Ford Coppola.

Por otro lado, la actriz también protagonizará “María”, un biopic sobre la cantante de ópera María Callas, dirigido por el aclamado director chileno Pablo Larraín. Se espera que esta película se estrene a finales de 2024 o en 2025.

Jolie confiesa sentirse “algo aterrorizada” por interpretar a Callas, ya que no se considera una cantante y tampoco suele cantar, ni siquiera en privado, limitándose a entonar en voz baja el “cumpleaños feliz” durante las celebraciones.

En resumen, Angelina Jolie ha expresado su visión crítica sobre Hollywood y ha compartido aspectos personales de su vida y carrera. Aunque sigue trabajando en el cine, también se ha aventurado en otros proyectos, como la moda y el teatro. Su próximo papel en “María” representa un desafío para ella, ya que se adentra en el mundo de la ópera.