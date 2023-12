Inquietudes en el Manchester City debido a la situación de Kevin de Bruyne

El Manchester City se encuentra en una situación complicada, ya que uno de sus jugadores estrella lleva varios meses sin poder jugar debido a una lesión. Kevin de Bruyne, quien ha sido una pieza fundamental en el equipo, está ausente desde hace tiempo y su regreso aún es incierto.

A pesar de que el equipo ha sumado cuatro partidos sin ganar, el Manchester City confía en su calidad y sabe que es solo el comienzo de la temporada. Sin embargo, la preocupación aumenta ante la cercanía del Mundial de Clubes, ya que no se sabe si el belga estará presente en ese importante torneo.

En una rueda de prensa, el entrenador Pep Guardiola expresó su preocupación por la lesión de De Bruyne y manifestó su deseo de recibirlo con los brazos abiertos cuando regrese. Reconoció la importancia del jugador, pero también destacó la necesidad de que el equipo no dependa solo de él.

“Kevin es muy importante, pero lamentablemente lleva sufriendo una grave lesión durante tres o cuatro meses. No debemos presionarlo, cuando regrese estaremos encantados de tenerlo de vuelta”, declaró Guardiola.

El estratega catalán también hizo hincapié en la importancia de encontrar soluciones cuando De Bruyne no esté disponible. “Kevin está aquí, y si no lo está, también. O tal vez Rodri no esté, así que tengo que encontrar una manera de enfrentar esos momentos. La temporada pasada, casi siempre estuvo presente, así que debemos hacer algo al respecto”, afirmó el entrenador.

Lo cierto es que la ausencia de una de las principales figuras del Manchester City ha sido notable en el equipo de Guardiola, y aún no se sabe cuándo podremos ver a De Bruyne nuevamente en los campos de juego.

