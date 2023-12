Este diciembre, prepárate para disfrutar de la perfecta combinación de comedia y suspenso con la intrigante obra “Tarkarí de chivo, la cena del crimen” (+Video)

Venezuela News

Desde el pasado 30 de noviembre, llegó a las salas de cine en Venezuela “Tarkarí de chivo, la cena del crimen”, una comedia cargada con un toque de suspenso dirigida por Daniel Yegres y Francisco Denis, también guionista.

A los dos cabecillas del proyecto, también se une Juan Carlos Yegres como director de fotografía y Eduardo González en la producción ejecutiva junto a un gran elenco liderado por Basilio Álvarez, Diana Peñalver, Daniela Alvarado, Gabriel Agüero y Antonio Delli. Nicole Yegres le dio vida a la pequeña Sofía, mientras que Jesús Carreño interpretó a “El Gordo”.

En un encuentro exclusivo para Venezuela News, Daniel Yegres nos habló sobre el camino que los llevó a consolidar esta comedia – suspenso llamada “Tarkarí de Chivo”. La película fue grabada en 2019, año complejo para Venezuela, entre un autoproclamado presidente, tratando de desestabilizar al país, apagones causados por sabotajes a la red eléctrica y con el covid-19 a punto de irrumpir en nuestras vidas al esparcirse por el mundo.

Venezuela brilla con su cine a través de La Sombra del Sol (+Video)

La Caja, película de Lorenzo Vigas con contrastes, belleza y dureza (+Video)

“Teníamos muchos años queriendo hacer cine, hacer una obra de ficción, Humana (casa productora) nació en el año 2004. Hemos estado en grandes festivales intenacionales, nominados, hemos ganado premios pero lo habíamos hecho dentro del rango del documental”, subrayó Yegres.

La locación escogida para desarrollar esta historia es “El Pozo Canario”, bar ubicado en suelo capitaliano, el cual Yegres recalcó, es un sitio “mítico de La Candelaria, del barrio español caraqueño. Ahí se hicieron conspiraciones políticas, negocios truculentos, compra y venta de carros”.

“La cosa era una locura. Entre las épicas, el señor Alejandro (dueño del bar) me dice: Aquí se escribió El Telefónito de Popi, imagínate. El tipo así tipo Latin Grammy”.

“Una banda sonora para gozársela”

Tras varios años en posproducción, la película finalmente llegó a las salas de cine el pasado 30 de noviembre con un homenaje al actor y miembro del elenco Jesús Carreño, quien falleció en junio pasado.

Carreño “no pudo ver el estreno”. “Tarkarí de chivo, la cena del crimen” es la película que “lo inmortaliza como su última obra cinematográfica”, explicó Yegres.

Al gran equipo técnico y actoral, se une una banda sonora y musicalización compuesta por Los Pecaya, reconocida agrupación venezolana. Además del largometraje, lanzaron en plataformas digitales “Tarkari de chivo Latin Soundtrack”, propuesta que posee una variedad de talentos, ritmos y melodías.

“Esto es un ejercicio de estilo. Queríamos hacer una película pecayera pero muy latinoamericana y caraqueña”.

Para consolidar el trabajo musical, Manuel Barrios, nominado al Latin Grammy, se encargó de la dirección musical a la que también llegó el talento de Maigualida Ocaña y Amaranta Pérez.

Mariana Yépez – Venezuela News

Entérate de las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo. Únete a nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, Instagram y X. ¡Somos la verdad de Venezuela!

The post Comedia y suspenso se juntan este diciembre con “Tarkarí de chivo, la cena del crimen” (+Video) appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de venezuela-news.com