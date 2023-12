Inicia implementación de la autoridad única en Guayana Esequiba (+Video)

Comienza despliegue de la autoridad única de la Guayana Esequiba (+Video)

El Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, designado por el presidente Nicolás Maduro como autoridad única del estado de la Guayana Esequiba, comenzó el domingo su despliegue en Tumeremo, cerca del territorio en disputa.

CONFIRMADO: Presidentes de Venezuela y Guyana, en reunión cara a cara el próximo jueves

¡Día de la Lealtad! Maduro reafirma defensa del Esequibo y condena acciones de “los traidores de la Patria”: Machado, Borges y Guaidó

Empresarios alertan que ExxonMobil quiere impulsar guerra entre Guyana y Venezuela para apoderarse del Esequibo

Según explicó Rodríguez Cabello, están llevando a cabo un mandato otorgado por el pueblo venezolano, basado en el referéndum consultivo. Además, destacó que esta orden del presidente Nicolás Maduro tiene como objetivo realizar el registro y cedulación de todos los conciudadanos esequibanos.

Rodríguez Cabello informó que se reunió en Tumeremo con Gustavo Vizcaíno, director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). Asimismo, indicó que el SAIME trabajará junto al Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tumeremo y en la localidad de San Martín de Turumbán, en las orillas del río Cuyuní, en el límite de facto con la Guayana Esequiba.

Mensaje de paz

En sus declaraciones, Rodríguez Cabello enfatizó que Venezuela no busca una guerra ni confrontación con nadie. Según el acuerdo de Ginebra, tanto Venezuela como Guyana tienen el mandato de buscar una solución consensuada entre ambas partes. El Mayor General expresó que es necesario encontrar una solución satisfactoria para ambos pueblos, y reiteró que la República Bolivariana de Venezuela es un territorio de paz y seguirá siéndolo.

Entérate de las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo. Únete a nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, Instagram y X. ¡Somos la verdad de Venezuela!.

The post Comienza despliegue de la autoridad única de la Guayana Esequiba (+Video) appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de venezuela-news.com