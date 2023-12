Selena Gómez sale en defensa de su reciente pareja

Selena Gómez confirmó esta semana su relación con el productor musical Benjamin Joseph Levin, conocido como Benny Blanco, a través de una fotografía en sus redes sociales. Sin embargo, algunos de sus fans no han dudado en criticar su elección.

La cantante de 31 años no se calló ante los comentarios negativos y respondió a través de la página de Instagram de Pop Factions, que dio a conocer la noticia. Gómez escribió “Hechos” en la publicación, dejando claro que la relación es real. Ante los comentarios negativos, la empresaria y actriz afirmó que Benny es “absolutamente todo en mi corazón” y que es lo mejor que le ha pasado en su vida.

Además, Gómez declaró que nadie tiene poder sobre su vida personal y no entiende por qué no pueden estar felices por ella. “Nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida… Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto”, comentó.

A pesar de que gran parte del intercambio de comentarios ha sido eliminado, algunos consideraban que Benny Blanco era un paso atrás en términos de calidad de pareja. Sin embargo, la cantante decidió dejar atrás lo negativo y dedicó un mensaje a sus fans en sus historias de Instagram, expresando su aprecio y amor hacia ellos.

Además, Gómez mostró su amor por Benny al lucir un elegante anillo con una hermosa piedra y la inicial “B”, que coincide con el nombre de su amado.

Según informes del New York Post, Selena Gómez comenzó a trabajar con Benny Blanco en 2015 en su canción “Same Old Love”. También es amigo y colaborador de su exnovio Justin Bieber.

