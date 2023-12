Vecinos de la Isleta I expresan su descontento y sensación de abandono

Vecinos de la Isleta I, ubicada en el municipio García, expresan su descontento y sensación de abandono por parte de las autoridades regionales y municipales.

Esta comunidad se encuentra en una situación precaria, con vialidades deterioradas, falta de alumbrado público y sin acceso a beneficios básicos como la comida.

Situación precaria y vialidades deterioradas en Isleta I

Para llegar a esta zona, es necesario transitar por la vía de El Silguero, perteneciente al municipio Mariño, la cual también presenta un mal estado de la vialidad.

Ante esta situación, algunos vecinos han optado por colaborar rellenando los grandes baches con escombros para mejorar el tránsito de vehículos, especialmente del transporte público y los vehículos turísticos que llevan a las personas que visitan la Isla de Coche.

Calles en mal estado y problemas de infraestructura

La señora Ruth Rodríguez, residente de La Isleta desde hace 35 años, manifestó su preocupación por el estado de las calles Coromoto y Principal del pueblo.

Estas vías están llenas de baches y se pueden observar botes de aguas negras provenientes de las cloacas, así como fugas de tuberías de agua blanca que llevan años sin ser reparadas.

A pesar de las constantes solicitudes de los vecinos, las autoridades competentes no han respondido para solucionar estos problemas.

Falta de alumbrado público y problemas con la recolección de basura

Además, la falta de alumbrado público en el pueblo es otro inconveniente que afecta a los residentes.

Según la señora Rodríguez, son pocas las calles que cuentan con iluminación, lo que genera una sensación de oscuridad en el lugar.

En cuanto al servicio de recolección de basura, solo pasa una vez a la semana los días viernes.

Sin embargo, en ocasiones se acumulan tantos desechos que algunos vecinos se ven obligados a botarlos en terrenos baldíos.

Esto representa un problema para las familias humildes que viven en el pueblo y no cuentan con la bolsa de comida que se entrega una vez al año.

La última vez que recibieron este beneficio fue en diciembre del año pasado y en este año, en el mes de octubre.

Problemas con el servicio médico y llamado a las autoridades

La situación empeora cuando se trata de temas de salud. El dispensario médico del pueblo no funciona adecuadamente, ya que solo abre de 9:00 am a 11:00 am y no cuenta con médico.

Esto significa que si alguien presenta una emergencia médica fuera de ese horario, deben buscar atención en otros lugares. La señora Rodríguez afirma que se sienten olvidados y desatendidos en este aspecto.

Ante esta realidad, los vecinos hacen un llamado a las autoridades regionales, municipales y a los entes competentes como Hidrocaribe y Corpoelec para que tomen en cuenta las necesidades de este poblado.

La vía de acceso es una ruta turística importante que requiere urgentemente rehabilitación debido a los baches, problemas con las cloacas y la falta de alumbrado.

Durante nuestro recorrido por la zona, pudimos observar cómo los niños juegan en las calles bajo el inclemente sol, ya que la cancha deportiva se encuentra sin techo ni protección.

Los residentes piden más atención a este respecto, ya que es fundamental contar con áreas recreativas para evitar que los jóvenes caigan en la violencia o el consumo de drogas.

En resumen, los vecinos de la Isleta I se sienten olvidados y abandonados por las autoridades regionales y municipales.

La falta de mantenimiento en las vialidades, el alumbrado público deficiente, la escasez de servicios básicos como la recolección de basura y la falta de atención médica adecuada son algunas de las problemáticas que enfrentan a diario.

Es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y brinden soluciones a esta comunidad que tanto lo necesita.