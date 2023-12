Avanza el dengue en el país ante la crisis hospitalaria y la falta de registros

El año 2023 está cerca de terminar en medio de un repunte en los casos de dengue en Venezuela.

Son muchos los factores que pueden influir en el aumento en los índices de esta enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado con el virus.

Sin embargo, en Venezuela no existe un registro oficial de casos por parte de las autoridades y los hospitales del país no cuentan con los insumos y el personal suficiente para atender esta contingencia.

Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad de Infectología de Venezuela, explicó que durante el año 2023 se registró un aumento de casos de dengue en Suramérica según los reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Países como Argentina y Uruguay, que no tenían registros de dengue, comenzaron a presentar casos.

En Venezuela, según explica la médico, el dengue es una enfermedad endémica, lo que significa que se registran casos durante todo el año.

Sin embargo, durante la temporada de lluvias aumenta la población y criaderos de los mosquitos Aedes aegypti, conocidos como mosquitos patas blancas que son los transmisores del dengue.

Asimismo, el cambio climático y el incremento de la temperatura acelera el ciclo de vida del mosquito.

Sin cifras oficiales

De acuerdo con los registros de la OPS, en Venezuela se registraron 4.809 casos durante los primeros cinco meses del año 2023.

Sin embargo, los datos que deben ser enviados por el Ministerio de Salud a esa instancia no han sido actualizados por lo que se desconoce cuál es el estatus del dengue en el país durante los últimos siete meses.

Tampoco se ha roto la censura oficial sobre el boletín epidemiológico, la publicación que por ley el despacho ministerial debe realizar semanalmente con este y otros datos nacionales, y que ha incumplido desde 2016.

Valenzuela indicó que se registró un aumento de casos de dengue durante los primeros cinco meses de 2023 en comparación con el mismo período del año 2022 cuando se contabilizaron 1.776 casos.

De acuerdo con las cifras independientes de Monitor Salud, desde el 1 de enero hasta el 23 de septiembre se registraron 1.306 casos de dengue solo en Caracas. Sin embargo, este es un subregistro que no representa la cifra oficial de casos.

Este incremento no ha sido reportado por las autoridades sanitarias en Venezuela. De hecho, Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas y coordinador general de Monitor Salud, denunció que el gobierno envió un comunicado interno a los trabajadores de la Dirección de Salud Ambiental del Distrito Capital en la que reconocían la «contingencia del dengue» en la capital y cuestionó que la información no se haga pública para que los ciudadanos tomen sus precauciones.

El dirigente sindical aseguró a TalCual que desde el Ministerio de Salud no se emitan alertas ni se incentiven campañas de prevención para evitar el contagio de dengue. «El gobierno tiene que tomar esto con seriedad; la salud no es un juego y por el dengue pueden morir personas. Cuando hay una situación de peligro de este tipo, tú tienes que buscar la manera de prevenir para que no vuelva a suceder».

