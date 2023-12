Canticum Merú interpreta ‘Puer Natus: El Nacimiento del Niño’

La directora de Canticum Merú, Irma Conchita Ioro, ha afirmado que el público aplaudió de pie la participación de los artistas Aymara, J Santos y Adrián Cedeño durante el concierto de Navidad “Puer Natus: El Niño Nació”. El evento tuvo lugar el domingo 10 de diciembre en el Teatro del Colegio Loyola Gumilla, Puerto Ordaz.

Llena de emoción, felicidad y agradecimiento por el éxito de la novena edición de Puer Natus, Ioro agradece a todo el público y a los artistas locales que destacaron en el evento.

“Estoy feliz por la respuesta del público y por lo que hemos logrado hasta esta primera parte que cerramos con el Aleluya de Hände”, señala Ioro.

La directora de Canticum Merú destaca la participación de artistas como Aymara, J Santos y Adrián Cedeño, quienes interpretaron la conocida canción de María Carey, “All I Want For Christmas Is You”. El público aplaudió de pie su actuación.

“Ha sido una experiencia emocionante, con momentos de lágrimas. Este Puer Natus ha sido uno de los mejores”, comenta Ioro.

Ioro expresa su deseo de que el Puer Natus siga creciendo cada año y menciona que han dedicado entre tres y cuatro meses para preparar el repertorio.

¿Qué viene para Canticum en 2024?

Ioro señala que el próximo año tienen un compromiso importante al acompañar al Orfeón de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en su aniversario número 80. El coro estará representando a todo el movimiento coral en el Aula Magna de la UCV, un escenario de gran importancia.

“Estamos emocionados y comprometidos con este proyecto, lo cual nos motiva a seguir trabajando”, concluye Ioro.