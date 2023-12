¿Cómo transferir dinero desde Patria a un familiar? Aquí te explicamos

Cómo transferir dinero desde Patria a un familiar.

El Sistema Patria es la Plataforma digital del Carnet de la Patria, creado por el Gobierno Nacional, para transferir el dinero mensual a los beneficiarios por el pago correspondiente de diversos bonos.

Muchas personas pueden pagar diversos servicios básicos y hacer recargas telefónicas a través de una de sus aplicaciones, llamada veMonedero.

Además puedes transferir a un familiar el dinero desde Patria, al usar el Monedero.

Paso a paso para transferir el dinero desde Patria

Para realizar este procedimiento de forma segura, sigue estos pasos para que realices una operación exitosa:

Dirígete hacia el portal web de Patria Ingresa tu usuario y contraseña. Configura la opción de transferencias a terceros o familiares registrando el número de teléfono previamente vinculado a Clavemóvil del Banco de Venezuela. Luego se recomienda establecer una contraseña de alta complejidad, configurar las palabras de seguridad y agregar a tu directorio a la persona que deseas transferir el dinero. Dirígete a la sección ‘Monedero’ de la plataforma y seleccionar la opción ‘Transferir’. Elige ‘Transferencia’ a un tercero o familiar y escoge el destinatario. Finalmente, coloca los datos de la transferencia y ¡listo!

No puedo transferir

Si por casualidad experimentas una restricción temporal, esta medida de protección se implementa cuando se detecta un comportamiento irregular en los accesos a la plataforma.

En algunos casos esto sucede cuando la persona que realiza la operación no cuenta con el saldo suficiente, no está registrado en el Directorio Personas o no tiene un parentesco con el receptor del monto.

Es importante que los venezolanos tengan en cuenta que esta medida es temporal y busca salvaguardar la cuenta de los beneficiarios.

El objetivo de esto es evitar que los usuarios sean víctimas de estafas mediante cambios no autorizados en sus datos, a través del proceso de recuperación de la clave.