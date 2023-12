Maduro expresa su anhelo por el próximo diálogo directo con Irfaan Ali: ¡Es lo que siempre hemos deseado!

El presidente venezolano Nicolás Maduro celebró y calificó como un “gran logro” para América Latina y el Caribe la reunión cara a cara convocada con el presidente de Guyana, que se llevará a cabo el 14 de diciembre en San Vicente y Las Granadinas. El objetivo de esta reunión de alto nivel es debatir la controversia del territorio de la Guayana Esequiba, algo que el gobierno de Venezuela ha buscado y hacia donde se dirige con la mejor voluntad.

En el programa presidencial “Con Maduro +”, el mandatario resaltó la intensa dinámica de trabajo en torno a la disputa territorial, destacando sus recientes palabras hacia el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, a través de una carta oficial. Además, se redactaron otros documentos especiales dirigidos al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y al Primer Ministro de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrit, en busca de una vía pacífica para resolver el conflicto.

En relación a esto, Maduro reveló que sostuvo una conversación telefónica con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde explicó la posición de Venezuela sobre el respeto del consentimiento mutuo obligatorio dentro del marco del Acuerdo de Ginebra para tomar cualquier acción. También destacó la posición de Venezuela sobre el estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el no reconocimiento de su jurisdicción para resolver la controversia de la Guyana Esequiba.

Además, el presidente informó que habló por teléfono con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien se comprometió firmemente al diálogo directo a través del Acuerdo de Ginebra. También mencionó que el Primer Ministro Ralph Gonsalves, presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), propuso un diálogo presidido por la CELAC y otros actores internacionales, invitando a la Secretaria General de las Naciones Unidas a participar.

En cuanto a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, el presidente Maduro señaló que el 61% de los países miembros de la ONU no reconocen su carácter obligatorio. Entre los países que no reconocen esta jurisdicción se encuentran China, Bahamas, Colombia, Croacia, Andorra, Venezuela, Ecuador, Francia (incluyendo Estados Unidos) y el Gobierno de Guyana. Maduro destacó que Venezuela ha ratificado su posición histórica de no reconocer esa jurisdicción y su adhesión al Acuerdo de Ginebra en relación a la controversia territorial con Guyana.

En resumen, el presidente Maduro celebró la convocatoria de la reunión con el presidente de Guyana como un gran logro para la región y destacó la intensa dinámica de trabajo en torno a la disputa territorial. Además, informó sobre sus conversaciones con el Secretario General de la ONU y el presidente de Brasil, y resaltó la postura de Venezuela respecto a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

Con información de venezuela-news.com