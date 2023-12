Romeo Santos terminó presentándose a las 4 de la mañana en La Carlota. Este domingo 10 de diciembre, se tenía previsto celebrarse el concierto de Romeo Santos en la ciudad de Caracas, sin embargo, usuarios en redes sociales hicieron notar su molestia tras la falta de organización.

El concierto que tenía la hora pautada de inicio a las 8:00 p.m. del 10 de diciembre, no comenzó sino fue hasta pasadas las 4 a.m. del lunes.

El público asistente entonaba “estafa, estafa, estafa”, para demostrar su descontento por la desorganización del evento.

En tarima, los animadores pidieron disculpas por la demora e indicaron que “faltaban elementos que estaban en el avión”, pero que Romeo ya se encontraba en Venezuela. Tras nueve horas de espera, muchos de los presentes decidieron retirarse, puesto el show debía terminarse cercanas las 10 de la noche del domingo.

Para cuando el cantante de 42 años se montó en tarima, se mostró muy apenado con quienes decidieron quedarse esperando verlo. “Lo que acaba de suceder esta noche no es excusable, no tiene justificación pero quiero darles una explicación, la producción venía desde Perú, no encontramos un avión para traerla y a último minuto tuvimos que buscar un avión como plan B”, indicó.

Santos aprovechó de excusarse comentando que “las opciones eran, cancelar el show o presentarse a las 4 de la mañana”, a lo que el público demostraba con gritos y euforia.

El cantante concluyó expresando que “lo único que puedo hacer es cantar hasta que salga el sol si ustedes me lo permiten”, con lo que inició el concierto.

Hasta los momentos, las empresas organizadoras “Panteras Entertainment” y “Global Boletos LLC”, no se han pronunciado tras lo sucedido.