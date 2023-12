Venezuela condena amenaza de muerte contra el presidente de Colombia Gustavo Petro

Venezuela News

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó de manera contundente las recientes amenazas públicas contra la integridad física del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y sus familiares.

Fiscalía de Colombia abrió investigación por amenaza de muerte contra el presidente Gustavo Petro y familiares

Exhumación de cuerpos en Colombia: La JEP busca a miembros de comunidades Emberá Chamí

Embajador de Colombia en Venezuela estima abrir tres nuevos consulados en 2024

“Pedimos a Dios que proteja al Presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, y su familia. Ojalá haya justicia a tiempo para proteger la vida del Presidente, severamente amenazada por el fascismo, la ultraderecha y el paramilitarismo”, informó Maduro.

El presidente abogó por “el respeto y la paz para Colombia”, destacando el historial violento que tiene el país en cuanto a crímenes y atentados contra políticos y funcionarios públicos.

Contexto

Esto se refiere a la denuncia realizada el pasado sábado 9 de diciembre por parte de Gustavo Petro sobre una nueva amenaza de muerte en su contra.

Petro solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación para determinar al autor de las amenazas.

Más tarde, el domingo 10 de diciembre, el Ministerio Público identificó al individuo como integrante de la banda armada Los Espartanos, que aterrorizó a habitantes de la ciudad de Buenaventura.

De acuerdo con información de la Fiscalía, se espera que el interrogatorio del sujeto en cuestión ocurra el miércoles 13 de diciembre con el fin de avanzar en el esclarecimiento de estos hechos y realizar la respectiva judicialización.

“Desde Venezuela repudiamos las amenazas a la vida y a la integridad física del presidente Gustavo Petro, de su esposa y toda su familia, y pedimos respeto y paz para Colombia”, enfatizó el presidente Nicolás Maduro.

Fuente: Prensa Presidencial

