Análisis de las medidas propuestas por el gobierno de Milei para abordar la crisis en Argentina: Devaluación del peso y otras 9 acciones (y las incertidumbres que plantean)

Dos días después de la asunción del presidente ultraliberal Javier Milei en Argentina, su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció las primeras 10 medidas económicas de su gobierno. La medida más destacada fue el cambio oficial del dólar, que aumentó de 400 a 800 pesos, lo que representa una devaluación del 50% de la moneda argentina (ya que cada peso ahora comprará la mitad de dólares que antes). Otra medida importante, que ya había sido anunciada previamente, es la reducción de los ministerios de 18 a 9 y de las secretarías de 106 a 54, lo que implica una inédita reducción de cargos políticos en el Estado. Estas propuestas tienen como objetivo reducir el déficit fiscal de Argentina, que según Caputo y Milei, es la causa de la alta inflación y la pobreza que afecta al país. El ministro no proporcionó una cifra concreta sobre el ahorro que estas medidas generarán en las arcas públicas, ya que muchas de ellas son temporales debido a la situación de emergencia económica que atraviesa Argentina.

En su anuncio, Caputo enumeró las 10 primeras medidas que el gobierno de Milei adoptará:

1. No renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia.

2. Suspender la publicidad institucional del gobierno nacional por 1 año.

3. Reducir los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54, recortando más del 50% los cargos jerárquicos de la política y el 34% de los cargos políticos totales del Estado nacional.

4. Reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias.

5. No licitar nuevas obras públicas y cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado.

6. Reducir los subsidios a la energía y al transporte, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

7. Mantener los planes de ayuda social Potenciar Trabajo, según lo establecido en el Presupuesto del 2023.

8. Establecer el tipo de cambio oficial del dólar en 800 pesos (lo que supone una devaluación de más del 50% de la moneda argentina).

9. Reemplazar el sistema de permisos de importación por un sistema estadístico y de información que no requiera la aprobación de licencias.

10. Duplicar la asistencia a las familias a través de la Asignación Universal por Hijo y aumentar la tarjeta alimentaria en un 50%.

El impacto en el bolsillo de los argentinos será significativo debido a estas medidas. Especialmente la duplicación del valor del dólar oficial y la consiguiente devaluación del peso, que según la mayoría de los economistas, llevará a un aumento de la inflación, que actualmente supera el 140% anual. Otra medida que afectará a muchos ciudadanos es la reducción de los subsidios a la energía y al transporte, ya que actualmente representan un gran porcentaje del valor del boleto de tren, subte y autobús, y mantienen bajos los precios del combustible y las tarifas de los servicios básicos.

Sin embargo, el ministro no proporcionó detalles sobre cómo se reducirán los subsidios ni el valor de los recargos que se aplicarán a la compra de dólares. Algunos analistas estiman que, con la nueva cotización, comprar un dólar oficial costará casi el doble que comprarlo en el mercado negro. Además, existe preocupación sobre si estos anuncios generarán un aumento del dólar paralelo, que es utilizado como referencia de valor por la mayoría de los argentinos debido a la alta inflación.

El anuncio de Caputo no hizo referencia a dos propuestas clave de Milei durante su campaña: la dolarización y el cierre del Banco Central. El ministro explicó que estas medidas son parte de un “paquete de urgencia” y no representan un plan económico integral, el cual aún debe ser presentado por el nuevo gobierno.

Tras el anuncio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un comunicado en el que elogió las medidas y afirmó que ayudarán a mejorar significativamente las finanzas públicas y proteger a los más vulnerables de la sociedad. El FMI considera que estas medidas brindan una buena base para futuras discusiones y para retomar el programa respaldado por el Fondo.

En resumen, las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei buscan reducir el déficit fiscal de Argentina, pero también generarán un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos. La devaluación del peso, la reducción de subsidios y otras medidas planteadas generarán incertidumbre y preocupación en la población. Sin embargo, el FMI respalda estas medidas y considera que sentarán las bases para una recuperación económica.

