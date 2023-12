“¿Dónde veo la Navidad?”: Venezolano es viral en TikTok por criticar “poco” espíritu navideño en Chile

“¿Dónde veo la Navidad?”: Venezolano es viral en TikTok por compartir un video y criticar el “poco” espíritu navideño en Chile.

El joven compartió un video en TikTok y se llenó de miles de comentarios de chilenos que defendieron la forma de celebrar Navidad en nuestro país.

En el último tiempo, muchos han sido los videos que han aparecido en redes sociales de algunos extranjeros destacando cosas de Chile, como por ejemplo la comida, el respeto a los peatones en los pasos de cebra y también el uso ‘correcto’ de las escaleras mecánicas.

Sin embargo, han habido otros que se han vuelto virales por criticar situaciones que se dan en nuestro país.

Venezolano es viral en TikTok por criticar “poco” espíritu navideño en Chile

En este caso, un venezolano acumuló más de 70 mil de visualizaciones en TikTok por asegurar que en nuestro país no hay espíritu de Navidad.

El video en cuestión fue posteado por un joven llamado Diego Ariza y lleva por nombre: “Dónde veo la Navidad en Chile”.

“ Gente, yo no sé si es en todo Chile o solamente por acá donde yo vivo , pero (…) si yo no veo los estados de la gente de mi país yo no me doy cuenta que estoy en Navidad”, comenzó diciendo el joven en el video compartido en TikTok.

Y agregó mostrando el entorno donde se encontraba, el que estaba compuesto de casi puros edificios: “Por aquí no se ve nada de Navidad, absolutamente nada, cero Navidad en Chile“.

TikTok – Venezolano critica Navidad en Chile

La situación se volvió viral en las últimas horas en las redes sociales. De hecho en la plataforma donde subió el clip, muchos chilenos le respondieron de forma no muy amigable, indicando que, probablemente, la Navidad en Chile se celebra de distinta forma a su país.

“Si quiere ver todo de navidad ya sabe lo que tiene que hacer”, “¿A qué se refiere con que no ve nada de navidad? ¿qué es lo que debería ver,? por favor explíqueme”, “Dejen de criticar la navidad de los chilenos”, “En Chile la navidad es más familiar, hay gente que adorna sus casas y algunos municipios que colocan árbol navideño, pero no son mayoría”, fueron algunas de las reacciones.

