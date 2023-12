Brayan Rodríguez se une al Caracas FC como nuevo jugador

El Caracas Fútbol Club ha presentado oficialmente a su primer refuerzo para la temporada 2024 de la Liga FUTVE. Se trata de Brayan Rodríguez, un talentoso defensor que regresa a su ciudad natal para defender los colores del equipo caraqueño.

Rodríguez, quien proviene del Carabobo FC, ha firmado contrato con el Caracas FC después de dos exitosas temporadas en el club granate. Durante el año pasado, jugó 20 partidos con el Carabobo, asegurando un puesto titular en la defensa central y anotando un gol.

“Es una experiencia muy especial que he estado buscando durante mucho tiempo y se ha dado en un momento en el que me siento en mi mejor forma. Todos los que nacemos en esta ciudad soñamos con vestir la camiseta del Caracas FC desde que somos niños, y poder hacerlo ahora me llena de satisfacción”, declaró Rodríguez al departamento de prensa del equipo rojo.

El Caracas FC será el quinto club en la carrera del jugador oriundo de Petare, quien ha tenido la oportunidad de jugar en UCV, Portuguesa y Deportivo Miranda.

Con la renovación de Leo Gonzalez y la contratación de Brayan Rodríguez, el Caracas FC ha realizado dos movimientos importantes de cara a la temporada 2024. Estas adquisiciones demuestran el compromiso del club por fortalecer su plantilla y competir al más alto nivel en el fútbol venezolano.