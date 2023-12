Películas icónicas como “Mi Pobre Angelito” y “Terminator 2” serán preservadas en la Biblioteca del Congreso de EEUU

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos selecciona 25 películas para su preservación

Entre las películas seleccionadas también se encuentran ’12 Years a Slave’, dirigida por Steve McQueen y basada en el gran relato sobre la esclavitud, y ‘Lady and the Tramp’, la entrañable historia de Disney. Además, se ha incluido un título de más de un siglo, ‘A Movie Trip Through Filmland’, un documental educativo sobre cómo se hacen las películas, y el clásico ‘Dinner at Eight’, una de las primeras grandes películas del cine sonoro.