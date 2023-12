El Gobernador Manuel Rosales critica al diputado Juan Pablo Guanipa y lo acusa de ser “El Traidor del Zulia” (+Video)

Venezuela News

Este jueves en Venezuela, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, acusó públicamente al dirigente Juan Pablo Guanipa de haber traicionado al Zulia al no juramentarse como gobernador en el año 2017.

En medio del acto conmemorativo del segundo año de su gestión, Rosales arremetió contra Guanipa, declarando: “Juan Pablo Guanipa todavía no ha explicado qué fue lo que hizo, qué fue lo que negoció, por eso la gente lo llama ‘El Traidor’. No asumió y le entregó al oficialismo el Zulia”.

Y sin dejar nada por dentro, Rosales continuó diciendo: “Y desde aquí lo proclamo traidor, el traidor del Zulia“.

Entérate de las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo. Únete a nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, Instagram y X. ¡Somos la verdad de Venezuela!

The post Gobernador Manuel Rosales arremete contra el diputado Juan Pablo Guanipa y lo proclama “El Traidor del Zulia” (+Video) appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de venezuela-news.com